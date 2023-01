Simona Ventura, ha appena perso l’uomo più importante: l’annuncio tra le lacrime

Simona Ventura non ha trattenuto le lacrime perché ha dovuto salutare per l’ultima volta una persona a lei molto cara. Ecco di chi si tratta.

Simona Ventura è una delle donne più amate del mondo dello spettacolo italiano e il merito è senza dubbio della sua indiscussa professionalità. Sa come intrattenere i telespettatori davanti alle telecamere. Infatti sia gli alti vertici della Rai che della Mediaset hanno sempre volentieri puntato su di lei.

In queste ore è andata via una persona a lei molto cara. Si tratta di Ludovico Di Meo, morto all’età di 63 anni in un modo del tutto inaspettato. Si era recato in ospedale nei giorni scorsi per un intervento alle coronarie. Poi qualcosa è andato storto e le complicazioni sono giunte cogliendo tutti alla sprovvista. Per anni è stato il dirigente della Rai, ma ha sempre puntato sul fattore umano anche nell’ambito lavorativo.

Non a caso hanno speso per lui belle parole l’attuale presidente della Rai Marinella Soldi e l’amministratore delegato Carlo Fuortes:“Ha saputo conquistare la fiducia dei vertici e la stima dei colleghi grazie alla sua grande capacità di fare squadra, alla sua disponibilità umana e al suo tratto cordiale e sempre costruttivo”.

Anche Simona Ventura ha voluto dedicargli un dolce pensiero e lo ha fatto avvalendosi del suo profilo Instagram. Le parole sono state commoventi al punto tale da far versare lacrime.

“Ho perso una persona meravigliosa”

“Ho appena perso un amico, un direttore, una persona meravigliosa. Non c’è stata telefonata a cui non abbia risposto, un evento a cui non abbia partecipato, una telefonata di incoraggiamento ad ogni nuova occasione. Siamo senza parole…Sei stato più di un amico, più di un esempio. Non ti dimenticheremo mai, Ludovico Di Meo“.

Ecco cosa ha scritto nella didascalia del post pubblicato su Instagram qualche ora fa. Lo scatto in questione la ritrae con Di Meo e il compagno di vita Terzi Giovanni. Come lei tante altre persone del mondo dello spettacolo hanno voluto dedicargli un pensiero.

Il messaggio di Eleonora Daniele

“La notizia della morte di Ludovico Di Meo arriva ora come una profonda ferita nell’anima…Avevi sempre il sorriso e la battuta pronta. Eri un consigliere nei momenti più importanti della vita, quante risate fatte insieme…”.

Poi ha aggiunto: “Io credo che la vita sia un istante, non ci rendiamo conto a volte di quanto ci possa sfuggire così velocemente…il pensiero che te ne sei andato così, mi sconvolge e mi rattrista“.