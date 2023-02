Mani screpolate, il principale errore risiede in un gesto che fai tutti i giorni: ecco qual è

Mani screpolate, attenta a come le lavi e come le asciughi! Gli errori da non fare mai più.

Le mani sono indubbiamente il nostro primo biglietto da visita. Parlano di noi e pertanto devono essere sempre curate. Cerchiamo poi di mantenere le unghie ben pulite e ordinate. Dedichiamoci dunque con assiduità alla manicure. Tuttavia anche la pelle necessita di qualche coccola in più per apparire luminosa, sana e vellutata.

Vedere delle ferite e dei graffi, nonché degli arrossamenti, non è il massimo a livello estetico. Certo, nelle stagioni autunnali e fredde, complice anche il vento, le screpolature sono praticamente all’ordine del giorno. Per evitarle è bene coprire le nostre mani con dei guanti di lana di buona fattura che non graffino la pelle.

Inoltre cerchiamo di tenere idratata l’epidermide con delle crema idratanti e dal carattere lenitivo che svolgano la funzione di scudo contro le varie intemperie. Evitiamo quelle dotate di profumazioni eccessivamente aggressive e puntiamo invece su quelle più delicate. In ogni caso a volte mantenere fede e a questi accorgimenti non basta.

I primi accorgimenti

E sapete perché? Perché compiamo degli errori quando le laviamo. Per prima cosa dobbiamo evitare di non asciugarle con cura dopo che le abbiamo lavate. Inoltre nel farlo evitiamo di sfregare con troppa irruenza la pelle. Meglio tamponarla dolcemente con un asciugamano ben pulito in microfibra.

E poi occhio alla temperatura dell’acqua! Non deve mai essere fredda e nemmeno troppo calda. Meglio optare per quella tiepida. E che dire dei detergenti e dei saponi? Vanno bene sia quelli solidi che liquidi ma diciamo un no deciso a quelli fin troppo aggressivi che possono procurarci dei brutti arrossamenti e delle vere e proprie screpolature.

Il consiglio in più

Attenzione anche alla quantità del prodotto che utilizziamo, che non deve essere mai eccessiva. Infatti sovente pensiamo, sbagliando clamorosamente, che più ne utilizziamo e più il risultato sarà soddisfacente. Se vogliamo constatare che quel detergente sia adatto a noi e alla nostra epidermide, prima di lavarci interamente le mani, utilizziamolo solo per il lavaggio di alcune dita.

Se vediamo che dopo il primo lavaggio, nel quale avremo pulito solo alcune dita, a mo’ di test, ci procura delle irritazioni, non utilizziamolo più. Se poi possediamo della pelle particolarmente delicata, è bene chiedere al nostro farmacista di fiducia un sapone più adatto alla nostra tipologia di epidermide. Le nostre mani ci ringrazieranno di certo.