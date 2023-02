Addio detersivi per la lavastoviglie: da adesso in poi usa questi per risparmiare e pulire

Lavastoviglie, come avere i piatti brillanti con tre ingredienti squisitamente naturali. Risultarti sorprendenti!

La lavastoviglie è oggi uno degli elettrodomestici più amati e sfruttarti dagli italiani di ogni età. Anche i single non riescono più a farne a meno. Difatti la maggior parte delle persone non ama lavare le stoviglie e mano per paura di rovinarsi la pelle con l’acqua e i vari detersivi.

Tuttavia utilizzare tale elettrodomestico in un momento di continui aumenti anche per quanto concerne le bollette di luce e acqua non è sempre salutare per il proprio portafoglio. Pertanto è bene cercare di metterlo in funzione quando il carico è praticamente pieno. Al di là di ciò, è fondamentale utilizzare sia per il buon mantenimento dell’elettrodomestico stesso, sia per il lavaggio ottimale delle stoviglie, prodotti ben mirati.

Ne esistono davvero tantissimi in commercio, da quelli più pubblicizzati a quelli che lo sono di meno. Tantissime poi sono le profumazioni proposte. Tuttavia può anche capitare che non risultiamo particolarmente soddisfatti a operazione conclusa della brillantezza dei bicchieri e dei piatti, oltre che delle posate. E qui entra in gioco il brillantante.

I brillantante fai da te per risultati top

Se siamo stanchi di spendere tanti soldi in tale direzione, perché non proviamo a crearne uno da soli completamente a casa nostra? Ci serviranno in tale direzione 35 g di acido citrico, 10 ml di glicerina vegetale e 10 gocce di olio essenziale agli agrumi. Per prima cosa dobbiamo mischiare l’essenza nell’acido citrico, quindi sciogliere la soluzione in 190 ml di acqua rigorosamente calda.

A questo punto non ci resta che aggiungere la glicerina. Versare in fine il prodotto così creato nell’apposita vaschetta del brillantante della lavastoviglie. Tale rimedio, che è decisamente efficace e anche alquanto economico, possiamo sfruttarlo all’occorrenza e sostituirlo senza alcun problema al classico brillantante che acquistiamo solitamente al supermercato.

Altro rimedio casalingo

In ogni caso c’è anche un altro rimedio, ben più antico e sfruttatissimo già dalle nostre mamme che donerebbe una ragguardevole brillantezza e lucentezza alle nostre amate stoviglie. È qualcosa che abbiamo sicuramente in casa, in particolar modo in cucina. Lo usiamo sia per condire le nostre insalate che per la pulizia del nostro nido. Di che cosa stiamo parlando?

Dell’aceto, che per la verità già in molti usano proprio in sostituzione del classico brillantante. Effettivamente, se usato nel modo più corretto possibile, può donare ottimi risultati. La cosa fondamentale è che non deve essere mai e poi mai aggiunto nel vano riservato al detersivo sintetico, ma solo nel cassetto del brillantante. Altrimenti non potrebbe dare i risultati tanto sperati.