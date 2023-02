Balconi e giardini fioriti a primavera? Devi seminare adesso: ecco i bulbi da piantare subito

Per gli amanti della flora, ci sono dei consigli da prendere in considerazione se si vuole ottenere balcone e giardino fioriti. Ecco cosa bisogna coltivare da adesso per ottenere dei risultati in primavera.

Quando ci rechiamo in un luogo lontano dalla vita frenetica della città possiamo entrare in contatto con la natura e dimenticare la routine giornaliera. E’ come fare un tuffo nel passato, immaginando lo stile di vita dell’uomo primitivo. Non aveva gli agi della realtà odierna, ma in compenso contemplava la bellezza del mondo che lo circondava

Sicuramente la flora contribuisce a dare un tocco ‘pittoresco’ al paesaggio con i suoi svariati colori. Un prato fiorito, per esempio, è sempre stato raffigurato dagli artisti di tutti i secoli. Basta menzionare la Primavera del 1482 di Sandro Botticelli (sullo sfondo ci sono alberi fioriti con un trionfo di colori) e Le Printemps di Claude Monet del 1872.

Anche Vincent Van Gogh con il Ramo di mandorlo fiorito del 1890 riesce a palesare l’essenza della natura stessa tenendo conto dell’arte giapponese che apprezzava molto. Il Giardino italiano di Gustave Klimt del 1913 trasmette all’osservatore il desiderio diventare un tutt’uno con il quadro.

Per gli amanti dei fiori quando arriva la primavera è un’immensa gioia perché finalmente la natura si manifesta in tutto il suo splendore. La loro casa ideale ha senza dubbio un balcone o un giardino fiorito, ma per ottenerli bisogna da ora piantare i semi di fiori specifici.

Ecco cosa seminare a febbraio

La temperatura da fine marzo tornerà a essere mite e le giornate dureranno di più. La natura poi si risveglia dal sonno dell’autunno. Per chi ha il pollice verde è un momento dell’anno di festa. Prima di tutto occorre preparare un buon terreno fertile per i semi. Nella terra del giardino si devono eliminare foglie e rami secchi per farla arieggiare. Nei vasi, invece, prima di mettere il terreno occorre mettere sul fondo dell’argilla.

In questi giorni si possono piantare i semi di giacinto, narciso e tulipano a una profondità che oscilla tra i 10 e i 15 centimetri. I tulipano potrebbero sbocciare già a fine marzo, ma tutto dipende soprattutto dalle condizioni climatiche. Anche il fiordaliso e il tagete possono essere presi in considerazione, ma solo se si è esperti del giardinaggio.

La petunia oltre i 15 gradi

Una volta che si va oltre i 15 gradi di temperatura si può seminare la petunia. Se fa freddo si può considerare il semenzaio. Questi fiori sono apprezzati per le svariate tonalità che vanno dal bianco al fucsia.

Ricapitolando: si può scegliere tra tante alternative, ma ciò che conta sono la costanza e la dedizione nel prendersi cura di ciò che si coltiva.