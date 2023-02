Addio Rughe, il trucco fenomenale del cucchiaio: provaci subito

Lo scorrere del tempo lascia dei segni sul volto e ciò rappresenta un problema per tante persone. Un metodo efficace per prevenire è quello del cucchiaio. Provare per credere!

Fin dai tempi antichi l’uomo ha sempre cercato di combattere l’avanzare del tempo ricorrendo ai più svariati metodi. Nell’Egitto dei faraoni, per esempio, era consuetudine prendersi cura del proprio corpo utilizzando olii profumati e delle piante specifiche. Sia donne che uomini di un certo rango sociale davano priorità all’aspetto estetico e, di conseguenza, c’erano anche dei rimedi per far tardare il più possibile la senilità.

Nel corso del tempo l’argomento dello scorrere del tempo è diventato il fulcro di opere importanti per la letteratura italiana. Basta menzionare il Canzoniere di Francesco Petrarca in cui esaltava l’amata Laura paragonata a un essere angelico, sulla scia del Dolce Stil Novo di Dante Alighieri. Eppure la bellezza della donna si è affievolita negli anni che hanno preceduto la sua morte avvenuta per via della peste.

Oggigiorno è possibile combattere la comparsa delle rughe facendo affidamento a un buon chirurgo medico. Tanti sono coloro che vogliono sembrare più giovani, in quanto sono disposti a pagare somme sostanziose pur di raggiungere il risultato desiderato.

Tuttavia non è fondamentale svuotare il portafoglio se si fa una ricerca accurata sul web per scoprire come fare in modo semplice ed economico. Uno dei tanti metodi proposti è sicuramente quello del cucchiaio. Ecco in cosa consiste.

Bastano pochi minuti al giorno

Le rughe sono causate dalla perdita di elasticità dell’epidermide della pelle. Si producono minori quantità di collagene ed elastina che servono appunto a evitare il cedimento del tessuto connettivo. In una donna in linea generale compaiono dai 25 anni mentre all’uomo dopo i 30 anni. Le cause possono essere varie: dallo stile di vita alla genetica.

Prima di tutto bisogna condurre una vita sana ed equilibrata con una buona alimentazione. Da non dimenticare prodotti naturali da spalmare sulla pelle, come la bava di lumaca, ricca di vitamina C con effetto idratante e antirughe. Poi c’è la tecnica del cucchiaio che consiste nel mettere l’estremità sulle labbra e iniziare a compiere un movimento che va dall’alto verso il basso e viceversa. Basta farlo per pochi minuti ogni giorno per avere dei buoni risultati.

Un altro rimedio efficace

Inoltre ai tempi della Regina Cleopatra si utilizzata per combattere le rughe con il latte. Andando nello specifico, era richiesto quello d’asino per riempire delle vasche intere in cui ci si restava ore e ore.

Lo storico Plinio il Vecchio tempo fa scrisse testuali parole: “Per cancellare le rughe, rendere la pelle più delicata e mantenere il candore”. Non a caso i test fatti in laboratorio hanno dimostrato che un fondo di verità c’è.