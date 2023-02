C’è solo un metodo sicuro per non fare attaccare i dolci: la carta forno va usata così

Che orrore vedere i propri dolci, creati con amore, attaccati ai tegami. Il trucchetto per evitarlo.

Cucinare è un grande gesto d’amore per noi stessi e per gli altri. Preparare un buon dolce, seppur molto semplice, è poi una vera coccola pure per il cuore. Un delicato e delizioso pensiero che però può essere rovinato da una cattiva cottura e non solo. Difatti, quando ci apprestiamo a prepararlo, oltre a seguire la ricetta, dobbiamo prestare attenzione ad altri fattori.

Scegliere gli ingredienti di ottima qualità in primis, oltre che perfettamente conservati. Non esagerare con le dosi di essi e nello stesso tempo restare indietro con le quantità richieste. Facciamo pure attenzione ai tempi di cottura e ai gradi, nonché alla modalità in cui impostare il nostro forno.

E quando ormai siamo pronti per sfornarlo e ammirarlo da vicino, dopo tanto lavoro, ecco che arriva la doccia fredda: il nostro capolavoro si è attaccato! In che senso? Purtroppo il suo fondo, se non tutto o comunque in gran parte, è rimasto incollato al fondo della teglia o alla carta da cucina. Che rabbia e che frustrazione!

Il rimedio fai da te

Come alleviare tale e triste problema? In molti casi le abbiamo provate per davvero tutte, compresa quella di decidere di cambiare in continuazione marca della carta da forno. Tuttavia nemmeno il fatto di tenerla alquanto bagnata, sia ai lati che sul fondo della teglia, è riuscito ad alleviare la situazione o per lo meno lo è per i dolci sfogliati e bassi, ma non per quelli più corposi.

Uno che invece va alla grande per tutti è quello di uno speciale staccante. Ne esistono in versione spray in commercio, ma se volete potete crearvene uno a casa vostra. Avrete solo bisogno di farina, di olio di semi e di burro. Vediamo ora come procedere al fine di prepararlo in men che non si dica.

Come crearlo, gli ingredienti e il procedimento

Prendete una ciotola piuttosto capace dove riporre la farina e un bel pezzetto di burro, in precedenza ammorbidito e ridotto a dadini. Mescolate con cura con lo sbattitore elettrico. Aggiungete a filo e poco alla volta l’olio di semi e procedete a mescolare fino all’ottenimento di un composto denso e completamente omogeneo.

Per utilizzarlo, rigorosamente a temperatura ambiente, prendete un pennello con il quale ungere la teglia. Prima di farne uso però, ricordatevi di conservare il vostro staccante in un vasetto sterilizzato in frigo per circa due settimane. Risultati garantiti fin dalle prime applicazioni. Ottimo anche chiaramente per ricette salate!