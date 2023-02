Addio sudore e cattivi odore, dall’America arriva il miracolo: ecco cos’è

Un metodo che vi farà di nuovo amare l’estate e vi farà dire addio al sudore e ai cattivi odori. La soluzione arriva dall’America, il metodo è miracoloso.

Soprattutto nel periodo estivo, chi soffre di una forte sudorazione, vive mesi perennemente a disagio, con la paura di emanare quel tipico cattivo odore da sudore che tanto ci fa vergognare. La soluzione arriva dall’America, con questo metodo miracoloso, potrete finalmente dire addio al sudore e ai cattivi odori. Scopriamolo insieme.

Gli americani e il loro metodo miracoloso

Sappiamo molto bene che la sudorazione è un meccanismo naturale indispensabile per un corretto equilibrio della temperatura corporea di ognuno di noi. Con questo procedimento messo a punto da Madre Natura, il nostro corpo si mantiene in salute e in perfetta stabilità. Capita però che questo meccanismo possa essere influenzato da altri fattori, il quale lo rendono eccessivo, fino ad arrivare a quella patologia denominata iperidrosi.

L’iperidrosi si verifica nel momento in cui a causa della forte sudorazione e cattivo odore, il soggetto viva con imbarazzo, soprattutto i momenti estivi, in quanto le mani, i piedi e le ascelle risultano essere sempre sudate e umidicce, obbligando la persona a ripetuti cambi di abbigliamento. In commercio esistono diversi rimedi, più o meno efficaci, per ovviare al problema. Esistono spray che assorbono il sudore, deodoranti assorbenti, pezzi di stoffa da applicare nei punti strategici che assorbono, creme profumate e così via.

Quando il deodorante non serve più

Tutti i metodi elencati sopra, non sempre risolvono il problema, in quanto molti fattori giocano a nostro sfavore, come per esempio l’obesità, il diabete, l’ansia, lo stress, alcuni farmaci e così via. Ecco perché con il metodo americano che stiamo per andare a descrivervi, potrete dire addio per sempre al sudore e al cattivo odore.

Come dicevamo, questo metodo arriva direttamente dall’America, è stato testato su circa 160 mila persone, con risultati veramente miracolosi. Questo trattamento si chiama Miradry, in Italia sono ancora pochi i medici che hanno questo dispositivo, ma presto si diffonderà a “macchia d’olio”. In pratica la persona si sottoporrà ad un trattamento di circa un’ora al quale gli verrà applicata una piccola anestesia locale. Con una sonda che emette calore a micro-onde, ci si soffermerà sulla zona ascellare (per il momento il macchinario è testato solo su questa zona, ma l’azienda promette che presto potrà essere utilizzato anche sotto i piedi e i palmi delle mani), il quale farà sparire il sudore e i peli sotto le ascelle.

In molti casi dopo solo una seduta si sono ottenuti già i risultati richiesti. Per poter dire addio al sudore e al cattivo odore, cercate nella vostra città il trattamento americano Miradry, il risultato è garantito.