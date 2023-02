Frangia dei capelli, un taglio netto: scopri se staresti davvero bene

Sei sicura di stare davvero bene con la frangia? Scoprilo in questo articolo, ti aiuteremo a capire il tipo di frangia più adatto a te. Un taglio netto è quello che ti ci vuole.

Scopri insieme a noi se staresti davvero bene con la frangia dei capelli. Un taglio netto e il tuo look sarà più frizzante. Bada bene però ad ogni forma del viso il suo taglio, se sbagli frangia un make up perfetto non ti salverà.

La frangia che ti starebbe veramente bene

Molte volte, per apparire più bella con un volto fresco e luminoso, non servono costosi e invasivi trattamenti estetici, ma basta applicare i giusti trucchetti per diventare una persona totalmente diversa. Per prima cosa dovrai partire da un corretto make-up, non tutte possono truccarsi nella stessa maniera. Per esempio non tutti i tipi di eyeliner stanno bene a tutte. Dipende sempre dalla forma del tuo occhio.

Se per esempio hai una palpebra cadente e un occhio piccolo, capirai benissimo da te che il trucco della cantante Adele proprio non ti starebbe bene, mentre con un tratto più sottile, una codetta all’insù e la giusta proporzione di ombretto renderebbero il tuo sguardo più intenso e meno appesantito. Infine, correttore, fondotinta, matita, mascara e illuminante, sono tutti accessori che non puoi non inserire nella tua routine di make up in quanto ti toglieranno 10 anni dal viso senza neanche accorgertene.

Ad ogni volto la sua frangia

Non solo il make up però deve essere personalizzato in base al proprio viso, ma anche il taglio di capelli non è per tutti uguale. I migliori hairstyle del mondo lo sanno, è la forma del volto che decide il taglio giusto. La frangia dei capelli è molto bella da vedere, se ovviamente realizzata con cura. Scopri quindi se staresti veramente bene con questo look.

Se hai il volto tondo, ci dispiace ma la tua frangia ideale è quella lunga e dritta, che si posa subito sopra le sopracciglia. Gli altri tipi di taglio, non farebbero altro che accentuare la rotondità del tuo viso. Anche il taglio dei capelli dovrebbe essere lungo e scalato, mai eseguire un taglio corto, perché se su Halle Berry sta da favola, su di te non avrebbe lo stesso effetto.

La frangia piena o corta è perfetta per il volto ovale, mentre sul viso “a cuore” la frangia ideale è quella curtain bangs, molto lunga e molto sfilzata. Dopo queste informazioni, hai scoperto se staresti veramente bene con la frangia dei capelli?