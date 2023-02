Stirare, che incubo: dimentica il ferro da stiro | Ecco cosa usare

Se odi prendere in mano il ferro da stiro non disperare! I trucchetti per risolvere la questione.

Per molte persone occuparsi delle faccende domestiche è una vera piaga. In particolare lo è per quanto concerne il bucato e poi lo stiro. Tantissime infatti, sia per i capi delicati che per quelli più ostici da stirare, in primis le camicie, chiedono aiuto a stirerie e lavanderie specializzate.

Altre ancora portano i capi da stirare a casa di mamme, zie e nonne, o sorelle maggiori. In ogni caso poi talora non si può fare a meno di provvedere da soli a stirare alcuni capi. Chiaramente, se non siamo particolarmente avvezzi a farlo, il semplice atto può divenire non solo tedioso ma anche assi complicato.

Dunque come fare senza mettere mano all’odiatissimo ferro? Prima di farsi prendere dal panico e dalla disperazione più nera, facciamo un bel respiro. Non c’è motivo dunque di preoccuparsi, perché esistono degli abili ed efficaci escamotage che ci possono venire in aiuto in tale direzione. E noi vi sveliamo quali sono.

I rimedi più sfruttati

Per prima cosa potete sfruttare il classico asciugacapelli. Vi basterà stendere i capi uno alla volta su una superficie orizzontale e lavorare con calma le pieghe con il calore del vostro fon. Se siete particolarmente abili nell’utilizzo della piastra per capelli, la potete usare per stirare alcune pieghe a livello di dettagli dei vostri indumenti, quali il colletto di una camicia o il nastro di un vestito.

Ovviamente in tale caso non esagerate con la temperatura ne sul perdurare sul tessuto troppo a lungo al fine di non bruciarlo. Un’altra ottima alternativa è costituita dal riempire una pentola con l’acqua. Una volta portata l’acqua a bollore svuotate completamente il tegame e utilizzatelo come se fosse un classico fero da stiro.

Altri trucchetti da sfruttare

Potete anche affidarvi a un termosifone. In che modo? La sera, poco prima di coricarvi, potete stendere i capi più piccoli, ancora leggermente umidi, su di esso. Lasciateli così per tutta notte e noterete che al vostro risveglio le pieghe saranno quasi del tutto scomparse.

Infine, potete optare anche per il metodo del vapore della doccia. Vi basterà sistemare un capo per volta in una gruccia, da appendere poi nel vostro bagno. Dedicatevi poi a una rilassante e lunga doccia bella calda in maniera tale che il vapore che si creerà vada pian piano a distendere le pieghe presenti sui vostri abiti.