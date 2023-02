Caro bollette, il modem sotto accusa | Consuma di meno se lo metti in questa posizione

Il caro bollette viene influenzato anche dal modem il quale è sotto accusa, se lo metti in questa posizione consuma di meno e la bolletta si abbassa.

In questo periodo di caos, influenzato da tanti fattori, il caro bollette sta esasperando i cittadini i quali sono costretti ad attingere dai propri risparmi. Per chi non lo sapesse, il modem ha un ruolo fondamentale sui consumi, ma se viene messo in questa posizione, consumerà di meno.

La posizione ideale del modem

Il modem è uno di quegli accessori ormai fondamentali di cui non possiamo fare a meno. È presente nella maggior parte delle case dei cittadini, i quali grazie al wi-fi, possono navigare in totale tranquillità, senza dover spendere cifre esorbitanti con il consumo dei dati degli smartphone. Sono molte le compagnie che offrono degli abbonamenti molto risparmiosi, grazie ai quali è possibile anche connettere le smart tv di casa per accedere alle varie piattaforme di streaming.

Se generalmente ogni compagnia fornisce il proprio modem, nulla vieta al cittadino di poter acquistare un apparecchio per proprio conto, scegliendo tra i vari modelli presenti in commercio. Ovviamente per la configurazione dovrete fare una ricerca online e trovare i vari parametri da inserire in base al vostro gestore. Un altro passaggio fondamentale è quello di scegliere il Canale corretto dove impostare la frequenza del vostro modem, in quanto scegliendo un numero più libero (questo risultato lo si ottiene mediante app specifiche che vengono in vostro soccorso), la navigazione risulterà più fluida e meno impacciata per il troppo traffico.

Al bando il microonde per il caro bollette

Per abbattere i costi del caro bollette, la posizione del modem è fondamentale per consumare di meno. Se il dispositivo lo metti nella posizione corretta, consumerai di meno. Mai disporlo sotto la scrivania, più il modem sarà in basso, più fatica farà a irradiare il wi-fi in casa. La posizione ideale è sempre in alto e mai con soprammobili davanti che ne bloccherebbero il segnale.

Inoltre è fondamentale non disporre mai il modem in cucina, in quanto gli elettrodomestici produrrebbero un’elevata interferenza, facendovi aumentare di molto la bolletta. Lo sapevate che il microonde è il peggior nemico del vostro modem?

Un ultimo consiglio che vi diamo è quello di posizionare il vostro modem sempre al centro della casa, che può essere nel salotto o nel corridoio, sempre riposto in alto e senza nessun accessorio davanti che potrebbe bloccare il wi-fi e consumare di più. Fate questi accorgimenti e il caro bollette non sarà più un problema.