Il tuo partner ti spia su WhatsApp? Scoprilo in 5 secondi: il trucco per smascherarlo

Temi che il tuo partner abbia deciso di leggere in segreto le tue conversazioni su WhatsApp? Il trucchetto per scoprirlo.

WhatsApp è indubbiamente l’app di messaggistica istantanea più usata e conosciuta al mondo. Tutti quanti la possediamo sui loro telefonini e svariati dispositivi. Quando si tratta di inviare un messaggio di testo o con allegati di svariato genere, non optiamo sovente per un altro servizio. Stesso discorso per videochiamate. Comodissime poi sono le classiche note vocali.

E così WhatsApp fa sempre più parte della nostra quotidianità a tutte le ore del giorno e non solo. Ne facciamo larghissimo uso sia per motivi professionali che personali. Non per nulla anche ad amici e al nostro partner inviamo comunicazioni tramite la famosa app. Un’app in costante evoluzione, non per nulla quasi ogni settimana sono disponibili svariati aggiornamenti, tutti rigorosamente free.

Essi riguardano i più svariati ambiti, dalla qualità grafica alla possibilità di inviare file delle più disparate dimensioni e diversi formati, fino all’aumento del numero di partecipanti ad una chat di gruppo. E se c’è un occhio di riguardo per la nostra privacy, dall’altro pare che esistano degli escamotage per cercare in qualche maniera di arginarla. Il problema è che per farlo non si compie qualcosa di totalmente illegale. In che senso?

La doppia faccia di WhatsApp

In poche parole qualcuno, certamente molto esperto del settore informatico, può spiarci bellamente. Dunque seguirci costantemente quando utilizziamo WhatsApp, e questo significa che può notare in contemporanea i nostri accessi e le nostre chat, oltre che le nostre videochiamate. Chiaramente ciò è qualcosa di molto pericoloso, perché potrebbero sfruttare tale escamotage non solo dei curiosoni ma anche dei malintenzionati.

E come possono metterlo in pratica? Tramite WhatsApp Web, un servizio che ci permette anche di installare l’App sul PC, sia esso fisso che mobile. La persona che vuole spiarci potrebbe prenderci il telefonino, inquadrare rapidamente il famoso codice QR, necessario per sfruttare il nuovo servizio. E tu, come fai a sapere se sei stata presa di mira da qualche buontempone o se il tuo fidanzato ha deciso di spiarti?

Il trucchetto per stanare lo spione

Se sei in possesso di uno smartphone o di un tablet, basta che tu vada sulla App, clicchi sui tre puntini verticali e poi su dispositivi collegati. Se ne trovi uno dei suoi sappi che sta origliandoti. Se invece sei in possesso di un Iphone, dopo aver aperto l’app clicca su Impostazioni, quindi su WhatsApp Web.

In ogni caso potrai in men che non si dica stanare lo spione. Ovviamente se si tratta del tuo partner, devi chiedere un chiarimento. Se invece noti che chi ti spia non è una persona che conosci, chiedi immediatamente aiuto alla polizia postale. Difatti per evitare conseguenze peggiori la parole d’odine è tempestività.