Sei curvy? Questi 5 trucchi nascondono i difetti e ti rendono ancora più bella

Per le donne che hanno delle curve mozzafiato è possibile prendere in considerazione dei trucchi per nascondere degli ipotetici difetti. Andiamo a scoprirli!

Il concetto di bellezza non è universale, ma è sempre cambiato nel corso del tempo. Nell’antico Egitto, per esempio, era privilegiata l’immagine della donna esile e slanciata. Nel Rinascimento, invece, le forme giunoniche hanno avuto il sopravvento. Basta pensare alla Venere di Sandro Botticelli.

Anche se il mondo dei social attualmente propone l’immagine femminile snella e affusolata, il modello curvy sta spopolando sempre più. Tante sono le modelle che sfilano con fierezza del proprio corpo sulle passerelle più note del mondo della moda. Prima avevano la possibilità di farlo solo chi non andava oltre la taglia 38. Adesso le cose sono cambiate.

Le prime modelle curvy sono state Tara Lynn, Candice Huffine e Robyn Lawley che hanno posato per la rivista Vogue Italia nel 2011. Con orgoglio si fanno portavoce della filosofia body positive avvalendosi dei social. Gucci, Versace, Balmain, Alexander McQueen sono le case di moda che contribuiscono a lanciare questo messaggio importante.

Tuttavia le curve potrebbero non apprezzare allo specchio, quindi si cerca in tutti i modi di farle passare inosservate. In realtà ci sono dei trucchi che sicuramente ne esalteranno ancor di più la bellezza.

Mai vergognarsi del proprio aspetto fisico

In primis c’è da fare una precisazione: nascondere non vuol dire vergognarsi del proprio fisico. Tutti abbiamo delle particolarità che rendono unici ed è giusto valorizzarle. In questo modo non solo si apprezza l’immagine riflessa allo specchio, ma si acquista ancora più autostima.

Ci sono dei consigli che potrebbero facilitare ciò: non seguire le tendenze mettendo da parte le proprie esigenze, scegliere degli abiti che fanno apparire più snella e per questo ci deve essere un’accurata scelta di colori, fantasie e tagli. Bisogna puntare sulle parti del corpo che si apprezzano di più rispetto ad altre. Per esempio caviglie esili e il seno prosperoso.

La tecnica del contouring

E’ fondamentale optare per degli outfit che si avvicinano a quelli che fanno parte del proprio armadio. Maglie e giacche sotto i fianchi, pantaloni e gonne a vita alta slanciano senza dubbio. Abiti a taglio impero mettono in mostra la silhouette. Tuttavia si deve essere pronti a provare qualcosa di nuovo.

Anche nell’ambito del make-up c’è un rimedio efficace, ovvero la tecnica del contouring. Consiste nel risaltare il volto snellendolo applicando terra, fard e illuminante. Provare per credere!