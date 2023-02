Cibi in freezer, hai sempre sbagliato: questi 10 si possono congelare

Questi 10 alimenti che hai sempre buttato, in realtà si possono congelare. Ecco cosa sapere per non sbagliare più con questi 10 cibi che si possono conservare in freezer.

Quante volte hai buttato questi cibi perché pensavi di non poterli conservare in freezer? Per evitare inutili sprechi, ecco i 10 alimenti che possono essere messi nel congelatore, per poi essere consumanti più avanti nel tempo.

Non buttarlo più, basta congelarlo!

Prima di proseguire, è bene fare una piccola introduzione, in quanto è fondamentale sapere questi piccoli accorgimenti per non avere problemi di salute in seguito. Per prima cosa, non tutti gli alimenti possono essere surgelati, anche se riposti negli appositi sacchetti da freezer. Per esempio, le verdure a foglia verde, le patate, l’anguria, i cetrioli e così via, sono banditi dal congelatore. Il motivo è molto semplice, questi alimenti sono già “carichi di acqua”, quindi quando andrete a scongelarli, il composto risulterà molliccio e il gusto sarà abbastanza stomachevole.

Inoltre, tutti gli alimenti congelati, una volta scongelati non potranno più essere ricongelati, in quanto questo procedimento potrebbe creare dei problemi di salute. Il cibo non sarebbe più salutare e potrebbero avvenire fenomeni di intossicazione anche molto gravi.

Ci sono molti altri alimenti, per esempio gli insaccati che non si possono conservare in freezer, ma possono essere tranquillamente messi sotto vuoto, in questo modo potrete sconfiggere di molto la data di scadenza. Inoltre, con questa procedura, manterrete il gusto perfettamente intatto, risultando sempre freschi, come appena affettati.

Prendete nota di questi alimenti

Come dicevamo in precedenza, molte volte si commettono grossi errori, non sapendo che alcuni cibi possono essere conservati in freezer senza alcun problema. Ecco 10 alimenti che si possono congelare, prendete nota, in modo da non sbagliare più.

Le uova per esempio possono essere tranquillamente congelate, purché tolti dal guscio, vi basterà disporre il composto nei “porta cubetti del ghiaccio” e potrete utilizzarle a vostro piacimento ogni volta che vorrete. Il burro è un altro di quegli alimenti che congelandolo, potrà durarvi fino a 3 mesi in più la data di scadenza, non dovrete fare altro che riporlo nell’apposito sacchetto prima di disporlo nel freezer. Marmellate, piatti già cotti e farine possono essere conservate in freezer fino ad un anno, dovrete ovviamente disporle in contenitori con il coperchio.

Se gli affettati proprio non possono essere congelati, il prosciutto crudo di Parma fa un’eccezione, in quanto manterrà comunque il suo gusto prelibato. Infine, gli ultimi 4 alimenti non ve li sareste mai aspettati. Pasta fresca ripiena, formaggi, brodo e cozze possono durare dai 6 ai 12 mesi, mantenendo il solito gusto, purché sigillati ermeticamente negli appositi contenitori.