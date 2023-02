Lo stanno facendo tutti: è pazzesco! Elimina pelucchi e pallini dalle maglie di lana così

Il metodo efficace che stanno facendo tutti, un vero portento per eliminare i pelucchi e i pallini dalle maglie di lana. Basta sprechi e acquisti superflui, dai una seconda vita al tuo capo di abbigliamento.

In queste giornate fredde polari, un maglione di lana soffice e “coccoloso” è quello che ci serve per aiutarci a superare questo triste inverno. Purtroppo però questi capi così delicati possono generare fastidiosi pelucchi e pallini che rendono il maglione “brutto da vedere”, con questo metodo efficace però dovrete ricredervi.

Un metodo efficace per rendere nuovo il vostro maglione

Quando si acquista un capo di lana, che sia un maglione, una sciarpa e così via, l’etichetta bisogna guardarla per diversi motivi. Non basta visionare la taglia e il prezzo, ma le indicazioni per un corretto lavaggio sono essenziali. Soltanto rispettando le indicazioni riportate, si potrà “allungare la vita” al capo in questione il più a lungo possibile.

Innanzitutto bisogna verificare il materiale, un capo con una grossa percentuale di materiale sintetico al suo interno sarà sicuramente meno morbido di uno che sarà compensato con lana pura o cashmere; ovviamente il prezzo in base al materiale cambierà vertiginosamente.

In secondo luogo, gli indumenti di lana andranno lavati preferibilmente a mano, in acqua fredda con gli appositi detersivi adatti per questo tipo di materiale. Non ascoltate chi vi dice che un detersivo “vale l’altro”, non è così e se volete utilizzare quella maglia che proprio vi piace tanto per più di un inverno, vi conviene acquistare i prodotti corretti.

Potrete lavare questi capi delicati anche in lavatrice, ma dovrete selezionare il programma consono e assolutamente disabilitare la centrifuga, la quale vi farà deformare il vostro capo d’abbigliamento. L’ultima operazione da conoscere è quella di non usare l’asciugatrice ma stendere l’indumento sul vostro stendino e attendere che l’aria naturale che vi circonda asciughi il vostro maglione.

Ecco come eliminare quei fastidiosi pallini

Giungiamo quindi al nocciolo della questione, quando si sbaglia lavaggio o asciugatura del vostro capo di lana, che siano esse maglie o altro, si possono creare dei fastidiosi pallini e pelucchi, rovinando per sempre l’aspetto di questi ultimi.

Fortunatamente abbiamo un rimedio per voi, che stanno utilizzando tutti, veramente efficace. Buttate le lamette o i “rotolini” acchiappa pelucchi, vi basterà seguire queste indicazioni e il gioco è fatto. Dopo aver lavato la vostra maglia di lana con i consigli precedentemente illustrati, fatela asciugare perfettamente in modo da non risultare umida al tatto.

In seguito riponete il vostro indumento dentro ad un sacchetto con chiusura ermetica, riponetelo in freezer (si avete capito bene) e lasciatelo lì per due ore. Infine riponetelo a temperatura ambiente per circa mezz’ora e potrete finalmente indossare un maglione all’aspetto nuovo come se l’aveste appena comprato. Infatti, il freddo farà sparire perfettamente quei fastidiosi pallini e pelucchi, rendendo le fibre della lana di nuovo perfette.