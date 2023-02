Trucco perfetto per le bionde, hai sempre sbagliato tutto: ecco come valorizzarti

Hai sempre sbagliato tutto e non lo sapevi, ecco cosa devi fare se sei bionda, per valorizzare il tuo trucco e farlo diventare perfetto.

Il colore dei capelli e degli occhi influenza molto il tuo make-up, ci sono dei colori che proprio non si possono abbinare. Ecco perché sono in molte che hanno sempre sbagliato tutto quando hanno accostato questi colori. Se sei bionda con gli occhi verdi te lo diciamo noi qual è il trucco perfetto.

Hai sempre sbagliato make up e non lo sapevi

Prima di procedere ad illustrarvi qual è il trucco perfetto se sei bionda con gli occhi verdi, vogliamo darvi un consiglio su un make up perfetto da utilizzare durante le occasioni speciali. Per esempio, se questa domenica siete invitate ad un matrimonio, un battesimo, ecc., ecco quale trucco potrete utilizzare per non passare inosservate.

Partiamo dal presupposto che se avete la pelle chiara non è buona norma utilizzare colori molto carichi, mentre se siete appena tornate dal mare e siete super abbronzate, uno smokey eye intenso marrone è l’ideale per il vostro incarnato. Qualunque sia l’occasione, i colori eleganti che vi daranno un aspetto molto fine e non appesantito saranno sicuramenti quelli che tendono al viola, al verde, alle tinte metalliche in generale e il blu notte, bada non azzurro.

Matita nera o marrone, mascara e eyeliner non possono mancare in un make up da cerimonia in quanto vi intensificheranno lo sguardo nella giusta maniera e infine il rossetto (non potete non metterlo). Sarebbe perfetto nelle tonalità aranciate o comunque in tutte le varianti considerate “calde”.

Qual è il trucco perfetto?

Torniamo al nocciolo della questione, forse non lo sai, ma se sei bionda con gli occhi verdi e non hai mai utilizzato queste regole nel truccarti, vuol dire che hai sempre sbagliato tutto. Segui questi pratici consigli e valorizzerai il tuo sguardo, dandoti quella “botta di vita” che tutti noteranno.

Per il trucco perfetto devi utilizzare tutte quelle tonalità complementari al verde che andranno a richiamare l’iride dell’occhio. Quindi potete sbizzarrirvi senza problemi con ombretti di color rosso, rosa, viola, bronzo metallico, golden rose, marrone e borgogna (questi ultimi due sono più indicati per la sera).

La matita nera è fondamentale per intensificare lo sguardo, così come un’abbondante passata di mascara per le ciglia (o applicare direttamente le ciglia finte). Nulla vi vieta di realizzare un make up per gli occhi nude, ma in questo caso dovrete osare con una tonalità di rossetto più intenso. Detto questo, se non hai mai seguito questi consigli, veramente hai sempre sbagliato tutto. Con questi colori andrai a valorizzare il tuo bellissimo sguardo, dando il giusto valore ai tuoi bellissimi colori, realizzando un trucco perfetto.