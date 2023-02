Nuovissimo trattamento per i capelli: costa poco ma è già il trend delle star

Esiste un trattamento che garantisce lucentezza alla chioma ed è molto utilizzato tra le star del piccolo schermo e del cinema. Provare per credere!

Quando accendiamo la televisione non possiamo non ammirare la bellezza di tanti volti femminili del mondo dello spettacolo. Davanti alle telecamere sono perfette in tutto e per tutto, dall’outfit al make-up. Ogni dettaglio è curato nei minimi dettagli al punto tale da diventare tendenza.

Oggigiorno si presta molta attenzione all’aspetto estetico, soprattutto ai capelli che caratterizzano molto una persona. Nell’antico Egitto, per esempio, rispecchiava implicitamente l’appartenenza a una determinata classe sociale, nel Medioevo la chioma rossa era associata alle forze demoniache e nel Rinascimento si proponevano acconciature semplici e delicate.

Solo nel Novecento la cura dei capelli ha uno scopo prettamente estetico. Uno dei parrucchieri che ha fatto la storia è stato senza dubbio Jean Louis David, colui che ha proposto il taglio scalato. Nonostante sia scomparso da qualche anno, il suo sapere nel settore della bellezza è tuttora messo in pratica. Infatti ha sempre consigliato di ricorrere alle forbici in base al taglio e al tipo di capello.

Adesso sta riscuotendo un grande successo il trattamento della laminazione. Ne ha parlato Giusy Cacciatore, l’hair director Mandarin Oriental Milano. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

“Offre benefici a qualsiasi tipologia di chioma”

In poche parole il capello è coperto da un sottile strato di lamina, composto da cheratina, gelatina e olii di provenienza vegetale. Garantisce volume, idratazione e luminosità. Dato che l’effetto non è permanente, occorre recarsi in un salone di bellezza ogni 4 settimane.

“La laminazione per capelli offre benefici a qualsiasi tipologia di chioma, ma rappresenta un’opzione eccellente per chi ha una capigliatura secca, opaca, crespa e danneggiata. Funziona anche per migliorare la condizione delle punte che tendono a sfibrarsi e migliora l’integrità delle lunghezze” .

Ecco le fasi del trattamento

L’esperta ha proseguito nel discorso: “Dopo lo shampoo viene applicata la miscela per la laminazione. Dopo alcuni minuti si passa la piastra, che sigilla la cuticola di rivestimento dello stelo e attiva la soluzione applicata. Si conclude con uno spray lucidante”. Da premettere che agisce solo sulla cuticola esterna, ovvero quella più esposta agli agenti atmosferici.

Ma il prezzo di questo trattamento è accessibile a tutti? La risposta è sì. Si aggira tra i 100 e i 150 euro a seconda della lunghezza dei capelli. Infine per garantire l’effetto più duraturo possibile non si deve fare lo shampoo con prodotti contenenti del sale. In questo modo il capello resta più idratato e luminoso.