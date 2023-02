Ferro da Stiro, che incubo le incrostazioni: devi pulirlo subito solo così

Stop alle orrende incrostazioni che si formano sul ferro da stiro! I rimedi top che di certo non ti aspetti.

Parliamoci chiaro: occuparsi delle faccende domestiche non è sovente molto piacevole. E in particolare, sondaggi e dati alla mano, risulta particolarmente pesante e odioso dedicarsi all’arte dello stirare. Trascorrere molte ore con in mano il ferro da stiro, soprattutto nei mesi più caldi, per via del calore molto forte emanato dallo stesso, fa storcere il naso ai più.

Inoltre molte persone non sanno sovente come fare per eliminare in maniera efficace e duratura le pieghe che si formano sugli indumenti. Le camicie poi sono un autentico dramma e riuscire a stirare i colletti e i polsini può rivelarsi un’autentica impresa. Alcuni poi temono di bruciare i capi. Altri ancora di rovinarli, soprattutto se particolarmente pregiati e costosi.

E così, molte volte, si tende a delegare agli alti l’atto di stirare, sia amici che parenti che veri e propri professionisti. O ancora si tende ad acquistare i cosiddetti capi no stiro, che tuttavia non sempre soddisfano al massimo grado la clientela. In ogni caso molti deludenti risultati, quando stiriamo, sono dovuti alla cattiva condizione del ferro stesso. In che senso?

Pulizia più mirata per la piastra

Come in tutte le cose, anche qui bisogna puntare alla qualità e cercare quello più adatto a noi a seconda delle nostre esigenze. Un operatore del settore saprà certamente darci qualche consiglio mirato in più. Se per esempio stiriamo con una certe frequenza e pure molti capi, non possiamo usare il classico fero da stiro da viaggio.

Inoltre dobbiamo trattare bene l’elettrodomestico, curando maggiormente anche la sua pulizia. In particolare dobbiamo occuparci di quella della piastra. È fondamentale farlo perché solo così potremo evitare il formarsi di fastidiosissime macchie e bruciature sui tessuti che stiamo stirando.

I rimedi casalinghi

E qui è doverosa una precisazione: dobbiamo farlo subito senza aspettare ore. Il rimedio top casalingo è quello di strofinarci una spugna imbevuta di acqua e sapone. Se non siamo ancora soddisfatti del risultato così ottenuto, una volta che il ferro si è completamente asciugato, si può strofinare su tutta quanta la superficie della piastra uno straccio con del dentifricio.

A questo punto bisogna eliminarlo con un panno umido. E per dire addio ai segni più ostinati e quella sensazione appiccicosa della piastra possiamo anche sfruttare il classico aceto. Tra l’altro quest’ultimo dona anche una dose di brillantezza in più alla superficie. E così potremmo salutare definitivamente le temutissime incrostazioni e stirare in maggior sicurezza e armonia.