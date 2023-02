Test della personalità, scegli tra queste porte e scopri se nella vita sei un vincente o un fallito

Senza pensarci troppo, scegli una porta e ti diremo i tratti fondamentali della tua personalità. Con questo test capirai se sei un vincente o un fallito.

Le nostre azioni e le nostre scelte, dicono molto su chi siamo e quali sono i tratti della nostra personalità. Prova questo simpatico test e divertiti con noi, scegli una porta e ti diremo se sei un fallito o un vincente.

Il test delle porte per scoprire la tua personalità

La maggior parte dei test sulla personalità che si trovano in rete, si basano sulla scelta del subconscio. Un soggetto quando si trova nella sua “comfort zone” e sa di non essere giudicato da nessuno, tende a compiere le scelte così come il suo “IO più interiore” vorrebbe fare, senza pensarci troppo.

Sono proprio queste scelte fatte “di getto”, che ci descrivono maggiormente, in quanto ognuno di noi è diverso dagli altri, abbiamo i nostri gusti, i nostri interessi e le nostre abitudini. Molte volte per accontentare gli altri, mettiamo un po’ da parte il nostro “Io recondito“, dimenticandoci che ogni essere umano è meraviglioso proprio perché diverso dagli altri. Non esisterà nessun altro come noi, quindi è a questo che dobbiamo puntare, alla nostra unicità.

Secondo la definizione del vocabolario, la personalità altro non è che quell’insieme: “…delle caratteristiche individuali, non fisiche, che in quanto tali costituiscono o conferiscono motivo di integrità o di distinzione”.

Dimmi che porta hai scelto e ti dirò chi sei

Bando alle ciance, torniamo al nostro test delle personalità, scegli una di queste tre porte e ti dirò se nella vita sei un vincente o un fallito. Ovviamente ci teniamo a fare una premessa, si tratta di un giochino divertente senza nessuna validità scientifica, quindi non rimanerci male se il risultato non ti renderà giustizia e poi ricorda nella vita si può sempre migliorare. Detto questo, se hai scelto la Porta Rossa, sei una persona che ha poca fiducia in sé stessa e tendi a sentirti molto in ansia se sotto pressione. Cerca di amarti di più, in quanto se non sei tu il primo ad amarti, come potrebbero farlo gli altri?

Se hai scelto la Porta Verde, sei una persona di apparenza e verrebbe da dire di poca sostanza. Ti preoccupi solo di come appari al mondo e di come ti vedono gli altri. Fai attenzione perché questo modo di vivere è da perdenti, non puoi organizzare la tua vita sulle opinioni altrui, ma devi pensare con la tua testa.

Infine se hai scelto la Porta Fucsia, sei una bella persona, pensi molto al benessere degli altri, ami i tuoi amici e la tua famiglia e ti circondi solo di persone che ti fanno stare bene. Le decisioni per la tua vita le prendi tu e sai bilanciare nel giusto modo l’amore per te stesso e per gli altri.