Diletta Leotta, tutti i look portati a Sanremo: alcuni stanno bene a chiunque

La bellissima Diletta Leotta ha postato tutti i vari look che ha portato a Sanremo2023, ecco quelli che stanno bene a chiunque.

Diletta Leotta in tutta la sua bellezza ha mostrato un vero e proprio book fotografico di tutti i suoi look che ha sfoggiato durante questa edizione di Sanremo 2023. Alcuni stanno bene a chiunque, sono dei veri e propri must di stile.

I vari look di Diletta Leotta

Diletta Leotta è una conduttrice televisiva e radiofonica molto rinomata negli ultimi anni, soprattutto per il suo arrivo nel mondo del calcio sul canale di Dazn, la quale sta facendo sognare tutti i tifosi italiani. Famosa è stata la sua love story con il bel Can Yaman, con il quale ha fatto sognare due stati, Italia e Turchia, come una delle tante partite di calcio a cui è abituata a dare il proprio giudizio tecnico.

Finita la storia d’amore, breve ma intensa con il sexy attore turco, tra alti e bassi, Diletta sembra finalmente aver trovato il suo “Valentino” in Loris Karius, con cui si mostra molto felice da qualche mese a questa parte.

Le maggiori testate giornalistiche stanno “impazzendo” nelle ultime ore con una notizia che non è stata né confermata né smentita dalla bella Diletta. Veramente la Leotta è incinta del compagno Karius? Il motivo di questo clamore mediatico è dovuto ad una foto pubblicata dalla bella Diletta in cui un “pancino sospetto” sembra voler confermare la teoria che non solo i suoi follower, ma anche il mondo del gossip, stanno ipotizzando da diverse ore.

I look alla portata di tutti

Sebbene Diletta Leotta sia inimitabile, la nota show-girl, ha pubblicato su Instagram tutti i look portati per questa edizione di Sanremo 2023, in veste di speaker radiofonica per Radio 105. Alcuni degli outfit pubblicati, stanno bene a chiunque.

I diversi look di Diletta Leotta, ovviamente a lei stanno divinamente, ma non è detto che alcuni di essi non possano stare bene a chiunque. Se avete le giuste misure e il giusto portamento, perché no, anche voi potrete abbinare il vostro outfit, prendendo spunto dagli abiti indossati dalla bella Leotta.

Sicuramente con la versione total pink potrete rivedervi anche voi, in quanto è un look molto illuminante, come si può vedere dalle varie foto pubblicate da Leotta in compagnia dei suoi amici Elodie e Marco Mengoni e con tutti gli altri partecipanti di questa edizione di Sanremo. E voi in quale suo look vi ritrovate?