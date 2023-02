Ilary Blasi, l’amante dell’ex marito si è messa a piangere: è proprio scoppiata in lacrime

La donna che ha creato zizzania tra i due ex coniugi a pochi giorni dal matrimonio ha versato lacrime amare. Ecco di chi si tratta e per quale motivo il dispiacere ha avuto il sopravvento.

Ilary Blasi e Francesco Totti sono alle prese con il tribunale per la questione delle ricchezze di famiglia e per l’affidamento dei figli. Se la prima è da poco felice accanto all’imprenditore tedesco Bastian Muller, l’ex capitano della Roma da tempo è uscito allo scoperto con Noemi Bocchi.

Lei è stata definita il terzo incomodo quando la coppia ha annunciato la separazione, ma Totti è subito intervenuto per difenderla. Ha riferito che prima l’ex moglie avrebbe compiuto un gesto di infedeltà per poi indietreggiare con lo scopo di mantenere almeno un rapporto civile.

A San Valentino Totti e Noemi hanno deciso di festeggiarlo insieme e lei non ha esitato a realizzare una Instagram story per aggiornare i suoi follower. Ilary, invece, è stata a casa in compagnia delle figlie. Di Bastian non c’è stata traccia. In compenso Chanel ha ricevuto delle rose rosse da un ammiratore segreto.

A breve ci sarà l’ennesima edizione de L’Isola dei Famosi e Ilary avrà di nuovo l’incarico della conduzione. Ai casting si sarebbe presentata colei che le ha dato problemi quando stava per convolare a nozze. In realtà ciò che stupisce dell’episodio è altro.

Piange perché scartata ai provini

La donna in questione non è altro che Flavia Vento. Molti ricorderanno che rilasciò una serie di interviste in cui aveva ribadito con fermezza di aver avuto un flirt con Totti. Gli influencer Amedeo Venza e Deianira Marzano hanno riferito che si è presentata ai casting del reality della sopravvivenza. Un fatto alquanto strano, visto che è nota per lasciare i reality prima del previsto.

“Non ha ancora capito delle sue problematiche con i reality? Ovviamente non è stata presa. Flavia Vento e la sorella provinate come coppia. Pare che non siano state prese e che la showgirl si sia messa a piangere davanti agli autori. Le mosse a terra”. Ecco cosa è stato riportato sui social dai due.

Cinque reality nel curriculum

Il pubblico che ama i reality sa bene che Flavia Vento ha abbandonato prima del previsto. In passato è volata in Honduras, ma aveva gettato la spugna per via della scarsità del cibo e ha lasciato la casa del Gf Vip perché le mancavano i cagnolini.

Infatti sul web in tanti sostengono che debba dedicarsi ad altro se vuole ottenere uno spazio nel piccolo schermo. L’ultima esperienza l’ha avuta in La Pupa e il Secchione dove ha spesso discusso con il giudice Antonella Elia.