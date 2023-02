Blanco rincara la dose dopo il rischio di reclusione: “Tiro calci più forti alle rose nel…”

Blanco non si placa e rincara la dose dopo il rischio di reclusione adesso tira calci più forti alle rose. Il giovane non si rende conto di cosa rischia.

La scenata di Blanco gli sta constando molto cara, in quanto rischia una reclusione molto lunga e nonostante questo, il cantante non si placa e decide di rincarare la dose. Calci più forti alle rose, è questa la sua soluzione.

Blanco e il rischio di reclusione dopo i calci alle rose

La “Blanco mania” non ha nessuna intenzione di placarsi, dopo i fatti che sono successi durante questa edizione del Festival di Sanremo. Nonostante l’indulto di Amadeus e di tutta la Rai, il “mondo degli adulti” non è dello stesso pensiero. Per loro non è una semplice ragazzata, un gesto di un ventenne da poter perdonare ma è un affronto a tutta la Liguria.

Partiamo con ordine, sono in molti ad aver mosso una denuncia con l’accusa di danneggiamento contro il cantante Blanco, L’AgCom in primis e poi la titolare del negozio di fiori che rifornisce Sanremo, nonché la procura della città ligure. Sanremo (la città) vive di fiori, è praticamente il suo biglietto da visita e nessuno ha preso bene quel gesto, soprattutto perché il giovane cantante non ha avuto il minimo rispetto per i lavoratori che “stanno dietro” a quella scenografia distrutta.

I fiorai sono in rivolta contro di lui, tantè che dal Cile una fioraia ha appeso davanti alla porta del suo negozio un cartello con il divieto di entrata per Blanco. Nonostante il cantante in questo momento abbia tutti contro, c’è un’unica persona che non l’ha mai abbandonato, ovviamente la sua mamma, che non approva il gesto del figlio, ma le sembra esagerata una punizione così severa, visti tutti i fatti gravi di cronaca che leggiamo ogni giorno sui giornali.

La signora Paola Lazzari, mamma di Blanco è così intervenuta durante La vita in diretta: “…penso ci siano problemi ben più importanti da affrontare. È un ragazzo di 20 anni che come tutti ha i suoi guai, ma arrivare a questo vuol dire anche distruggere una persona psicologicamente. Penso che siamo arrivati all’estremo delle cose”.

La risposta di Blanco che spiazza tutti

Dopo aver distrutto la scenografia durante la sua performance al Festival di Sanremo, il cantante Blanco è stato denunciato per il reato di danneggiamento e rischia da uno a cinque anni di reclusione, se il giudice dovesse dichiararlo colpevole.

Anziché fare ammenda, Blanco rincara la dose dopo aver saputo del rischio di reclusione e in una nota musicale inedita pubblicata su Instagram, il cantante risponde a tutti con questa bozza di canzone intitolata Sbagli:

“All’improvviso tu sbagli, lo so che hai vent’anni, ma loro no […] che scappi dai grandi, ma loro no, che piangi nei bagni, ma loro no. Mollami o no, oppure rovina la vita che ho, ma mollami poi, voglio sentire più forte si può, le colpe che ho, come se avessi più colpe di te, calcio più forte le rose nel cielo, sembra più vero questo mondo finto ora sembra più vero, ne vado fiero”.