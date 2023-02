Raimondo Todaro, pugnala alle spalle Maria De Filippi: clamoroso ritorno in Rai

Raimondo Todaro è tornato in Rai e ciò non potrebbe lasciare a bocca aperta Maria De Filippi. Ecco adesso cosa succederà dopo un simile gesto. Tornerà ad Amici? Andiamo a scoprirlo.

Raimondo Todaro è per la seconda volta maestro di ballo del talent show più noto di canale 5. Da quando fa parte del cast del programma televisivo si è anche riavvicinato alla moglie Francesca Tocca, ballerina professionista di punta. In passato hanno avuto dei problemi e lei è stata al centro del gossip per il flirt con Valentin Dumitru.

Per fortuna quel periodo è solo un lontano ricordo. Adesso sono tornati insieme soprattutto per la gioia della figlia. Per quanto riguarda la scuola, Todaro non ha mai nascosto la sua forte e carismatica personalità. Per questo motivo spesso discute con Alessandra Celentano. Non concorda sui giudizi che vengono dati agli allievi, quindi non mancano degli attimi di tensione.

In questi giorni è stato criticato perché ha mandato a casa dei ragazzi che ha fatto entrare nella scuola in un secondo momento determinando l’aumento dei banchi. Per la Celentano non era opportuno fare una cosa del genere, poiché significava dare meno possibilità agli altri di accedere al Serale.

Il pubblico sa bene che il maestro ha fatto parte del cast di Ballando con le Stelle di Milly Carlucci per tantissimi anni. Poi ha deciso di accettate la proposta della De Filippi, ma ora pare che abbia fatto un passo indietro. Infatti gli italiani l’hanno visto in un programma televisivo della Rai. Che cosa sta succedendo? Ecco la risposta.

Raimondo Todaro ospite nel suo programma televisivo

“Quante risate…vi aspettiamo stasera a Boomerissima alle 21.00 su Rai2”, ecco cosa ha riportato nella didascalia del post pubblicato giorni fa. I fan, dunque, possono stare tranquilli perché non ha alcuna intenzione di lasciare il ruolo di maestro di Amici. E’ stato semplicemente invitato come ospite da Alessia Marcuzzi con altri volti noti del mondo dello spettacolo, come Ilenia Pastorelli e Andrea Dianetti.

Nei commenti qualcuno ha riferito di aver gradito il suo essersi messo alla prova in un qualcosa che non riguarda la danza. Altri ancora hanno scritto che dovrebbe solo dedicarsi ad Amici e a tal proposito non sono mancati dei pareri sulle dinamiche della scuola. Non a caso è stato menzionato Mattia, ovvero uno dei suoi allievi.

Gli allievi che accederanno al Serale

In questi giorni i ragazzi della scuola si stanno impegnando per ottenere la maglia del Serale. Secondo le anticipazioni probabilmente sarà questione di ore dopodiché Mattia avrà quest’opportunità.

Per ora i ballerini che vedremo in prima serata su canale 5 saranno Maddalena, Ramon e Isobel. Al momento l’unica cantante che si è aggiunta al gruppo è Angelina.