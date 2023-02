Eddy Martens, il tristissimo retroscena sulla Clerici: “Ho la nausea solo a ricordarlo”

A distanza di molti ani dalla fine del loro amore, Eddy Martens torna a parlare della conduttrice di È Sempre Mezzogiorno. Parole sconvolgenti.

Ai tempi della loro conoscenza e poi della loro frequentazione e dell’ufficializzazione della loro storia, sono stati entrambi molto chiacchierati. Lei nel nostro Paese era già da tempo la star del Piccolo Schermo, mentre lui stava ancora cercando, lavorativamente parlando, il suo posto nel mondo.

Lei lo aveva poi anche inserito nel suo staffa autorale. E così i due sovente lavoravano a stretto contatto alle trasmissioni di Antonella. Il loro rapporto non è mai stato molto facile, anche per via del carattere assai complesso dell’uomo. Avevano stili di vita diversi e anche la ragguardevole differenza di età è stata un ostacolo non da poco per loro.

Nonostante ciò ci sarà qualcosa, o meglio qualcuno, che li unirà per sempre. Stiamo ovviamente parlando di Maelle, la loro figlia, che oggi è una splendida adolescente. La ragazzina vive insieme alla celebre madre e al nuovo compagno di lei, l’affascinante Vittorio Garrone, in una splendida casa in mezzo al bosco.

A unirli ci sarà sempre Maelle

Ama profondamente la natura e va d’accordissimo col nuovo amore della sua mamma. E ciò riempie il cuore di immensa gioia della Clerici, che oggi è lanciata più che mai sul Piccolo Schermo. Tuttavia il papà di Maelle, lo ricordiamo per dovere di cronaca, è Eddy Martens, che da tempo non vive più in Italia. L’uomo si è rifatto anche lui una vita dal punto di vista sentimentale.

È più sereno e appagato di prima. Riesce a mantenere rapporti civili con Antonella per il bene della creatura che hanno in comune e che cerca di vedere il più possibile. La conduttrice ha speso, nel corso di alcune interviste, belle parole per lui in vesta di papà. E lui invece, come alcune voci di corridoio sussurrano, pare aver rilasciato alcune dichiarazioni non proprio felici.

La dichiarazione di Eddy sul suo passato con Antonella

“Ho la nausea al solo ricordo”, sono queste le parole di fuoco che Eddy avrebbe rilasciato e che si riferirebbero al periodo che lui ha trascorso in Italia con Antonella. Ciò che gli procurerebbe tale stato d’animo è il rammentare gli insulti razziali, decisamente pensanti, che gli rivolgevano.

Ed è dunque per questo motivo che a lui non manca affatto il nostro Paese, anche se qui ci abita sua figlia. Ha deciso di ritornare a Bruxelles, dove vive con la sua attuale compagna. Si è realizzato anche professionalmente parlando, come ha rivelato la sue celebre ex, e sta bene. L’unico suo grande dolore è quello di non poter vivere quotidianamente Maelle.