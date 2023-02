Francesco Totti messo da parte: la figlia ormai ha un nuovo amore

Francesco Totti è stato letteralmente messo da parte da sua figlia Chanel, non è più lui il suo grande amore. La figlia ha occhi soltanto per l’altro.

Povero Francesco Totti, non ha mai pace! Dopo il mega divorzio tanto chiacchierato tra di lui e la sua ex moglie, Ilary Blasi, adesso ad allontanarlo ci pensa anche sua figlia Chanel, il quale lo mette completamente da parte. Chanel ha un nuovo amore e non è più il suo papà al primo posto nel suo cuore.

Il nuovo amore di Chanel Totti

Chi l’ha detto che il 14 febbraio sia solo la festa degli innamorati intesi come coppia? A chiarire l’errore ci ha pensato Ilary Blasi, la quale nel giorno di San Valentino ha festeggiato con i suoi grandi amori, cioè le sue figlie. In una delle tante stories pubblicate dalla showgirl, la Blasi ha mostrato il tavolo imbandito a tema “amore” con tutto addobbato a festa, in compagnia di Chanel e Isabel. La figlia più piccola ha anche consegnato a mamma Ilary un bigliettino a forma di cuore con la scritta “I love you“.

Oltre loro tre, i fan hanno notato subito che la tavola era apparecchiata per 4, dando per scontato che il nuovo principe azzurro della Blasi, Bastian Muller, sia volato da Francoforte a Roma per fare una sorpresa alla sua amata. Mancava all’appello Cristian Totti, il quale stava festeggiando, in separata sede, insieme alla sua fidanzata Melissa Monti.

Anche papà Totti ha passato una serata molto intima insieme alla “sua” Noemi Bocchi, dai rumors, attualmente incinta dell’ex capitano. I due piccioncini avrebbero optato per una fuga romantica lontani dai riflettori.

Chanel Totti mette da parte papà Francesco

La secondogenita “der Pupone”, Chanel Totti, ha letteralmente messo da parte Francesco Totti, in quanto il suo cuore ormai è tutto per un altro. Chanel ha un nuovo amore, stiamo parlando della sua cagnolina, alla quale dedica una dolcissima storia su Instagram.

Con la scritta: “Buongiorno amore mio“, Chanel Totti mostra la sua cagnolina, alla quale è molto affezionata, mentre si gode le coccole della “sua umana preferita” durante il risveglio. Sicuramente papà Totti non sarà gelosa di lei, in quanto è impossibile non aver voglia di coccolarla, con quel musetto “carino e coccoloso”, come dicevano in Madagascar.

Sappiamo molto bene quanto Totti sia geloso di sua figlia, è di qualche anno fa la sua sfuriata ad un fan, il quale si era permesso di fare un apprezzamento troppo focoso verso sua figlia, ancora ridiamo a quell’espressione irritata e super protettiva e la frase: “Ti piace mia figlia? Non scherziamo, ti sfondo, sono geloso, lei è mia”.