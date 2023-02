Eros Ramazzotti, ha scelto il suo erede: e non è la figlia Aurora!

Eros Ramazzotti è ancora oggi uno dei cantautori italiani più amati nel mondo. E ora parla del suo erede.

Sta per diventare nonno il celebre artista romano e non sta più nella pelle. Difatti il giorno del parto è sempre più vicino. La sua primogenita Aurora, nata dalla sua unione con la sua prima ex moglie Michelle Hunziker, ha deciso di partorire nella celebre clinica svizzera della sua celebre mamma.

Metterà al mondo un maschietto e per lui ha già effettuato un bello shopping, insieme alla madre e alla consuocera. Il compagno, il giovane e affascinante Goffredo Cerza, è emozionatissimo e pare sempre più innamorato di lei. Non per nulla le ha donato un nuovo anello per Natale, il che ha fatto pensare che i due siano prossimi alle nozze.

Anche il suocero ha speso bellissime parole per lui, durante la sua ospitata a Domenica In. Eros ha anche sottolineato la grande maturità di Aury, che dal canto suo lo adora. Lei non è tuttavia l’unica figlia dell’artista, dal momento che ne ha altri due dalla sua seconda ex moglie, stiamo parlando della bellissima Marica Pellegrinelli.

Pronto a diventare nonno

Tuttavia, sempre da Zia Mara, aveva parlato più a lungo di Michelle, con la quale è in ottimi rapporti da molto tempo. I due sono apparsi molto complici in svariati scatti e anche durante l’ospitata di Eros alla prima edizione dell’one woman show Michelle Impossible. In molti hanno parlato di un ritorno di fiamma, che tuttavia non c’è mai stato.

Sono molto amici e ora, a renderli ancora più vicini, è il fatto di poter presto tenere tra le braccia il nipotino. Saranno indubbiamente, come li ha definiti tempo fa dalle pagine di Chi Alfonso Signorini, dei nonni rock. E ora, in questo momento così emozionante della sua vita, Eros ha parlato del suo erede, tuttavia non è il bimbo in arrivo e nemmeno Aurora.

Ultimo, il suo erede

A livello artistico e professionale ha speso grandi elogi per Niccolò Moriconi, in arte Ultimo, con il quale ha duettato al Festival di Sanremo 2023 nella serata dedicata ai duetti. Dalle pagine de Il Messaggero, Ramazzotti l’ha definito un grande artista. Inoltre ha rivelato di rivedersi molto in lui.

Sa tenere il palco e trasmettere qualcosa con la sua musica alla gente. E questo è chiaramente molto importante per un artista. Eros ha tuttavia voluto dargli dei consigli paterni, invitandolo a fare maggiormente il bravo e a stare tranquillo. Difatti, secondo lui, si arrabbia con un po’ troppa facilità.