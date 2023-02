Amadeus ‘pugnalato’ alle spalle dall’artista di Sanremo: Ecco cosa ha fatto

Anche quest’anno il Festival di Sanremo è stato un autentico successo. Tuttavia ora arriva la doccia fredda per il suo conduttore e direttore artistico. Pugnalata alle spalle.

Un grande professionista che ha saputo rendere accattivante e vivace anche l’edizione appena conclusa della nota kermesse canora. Famosa e conosciuta in tutto il mondo, ha potuto contare su un numero elevatissimo di ospiti anche di stampo interazionale. La scelta di Ama di farsi accompagnare sul palco ogni sera dal mitico cantante di Monghidoro ha convinto tutti quanti.

Tant’è che, secondo molti utenti, sia stato proprio lui il vero vincitore del Festival di Sanremo 2023. Non per nulla ci ha deliziato con tante sue performance, sia da solo che in compagnia di alcune special guest. Due nomi su tutti, gli amici e colleghi Al Bano e Massimo Ranieri.

Tanto spazio sul palco dell’Ariston anche alle donne. Quest’anno a livello di conduzione ne abbiamo ammirare quattro: Chiara Ferragni nel corso della prima ed ultima puntata, Francesca Fagnani nella seconda, Paola Egonu nella terza e una strepitosa Chiara Francini nella quarta.

Parata di stelle femminili per Amadeus

Tutte hanno fatto parlare delle loro mise, in particolare l’influencer, e per i loro monologhi. Tante altre donne sono state ospiti di Ama per presentare i loro ultimi lavori, per lo più fiction Rai di successo. Stiamo ad esempio parlando di Elena Sofia Ricci, Luisa Ranieri e Carolina Crescentini.

Indimenticabile poi la performance di Drusilla Foer con l’attivista iraniana Pegah. E anche nella fitta schiera degli ospiti canori c’è stato spazio per una diva della musica italiana, quale Ornella Vanoni, che ci ha deliziato con la sua arte nel corso della finalissima. Alla quarta puntata, quella dedicata espressamente ai duetti, una vera e propria parata di stelle.

Lo sfogo di Levante dalla Toffanin

Sta di fatto che, nella famosa cinquina dei finalisti non ci sia stata l’ombra di una sola donna. E ciò ha lasciato l’amaro in bocca ai più. In particolare a sottolineare tale fatto è stata Levante, che ha infiammato sia la platea che il pubblico a casa con i suoi look molto sensuali e audaci. Stesso discorso per la splendida Elodie.

La cantante, originaria di Caltagirone, ospite nel salotto di Verissimo, ha svuotato il sacco in tale direzione, sostenendo che a livello numerico fossero troppo poche le donne in gara. In ogni caso, anche se nessuna di loro è riuscita ad arrivare in vetta, le loro canzoni sono molto ascoltate e apprezzate. Ed è anche questa, indubbiamente, una gran vittoria!