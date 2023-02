Clizia Incorvaia, come ha conciato il figlioletto per il compleanno: è esplosione di commenti

Clizia Incorvaia ha organizzato un party degno di nota per il secondogenito Gabriele e il look del bimbo non è di certo passato inosservato.

Nonostante sia una compagna e una mamma molto presente, la donna, anche nel corso della sua seconda gravidanza, non ha mai smesso di lavorare e di essere molto presente sui Social, in particolare su Instagram. Ama condividere con i suoi fan consigli preziosi di vario genere, non solo legati al vasto mondo della Moda.

Inoltre, spesso in collaborazione con il suo amore Paolo Ciavarro, ci ha tenuto costantemente aggiornati sia con foto che con video del periodo in cui era in attesa del bimbo. Il primo per il figlio di Massimo Ciavarro, ma il secondo per lei. Ricordiamo infatti che Clizia ha già una figlia.

Si tratta della bellissima Nina, oggi già grandicella, nata dalla sua unione con il leader delle Vibrazioni, Francesco Sarcina. E aveva da poco concluso il suo matrimonio con lui quando ha conosciuto, all’interno della Casa più spiata d’Italia, il bel Paolo. Lui era single da svariati mesi ed è rimasto in men che non si dica folgorato dalla bellezza di lei.

La famiglia riunita per il piccolo Gabriele

Anche Eleonora Giorgi, mamma del giovane, ha capito che quella ragazza, seppur più grande e con un matrimonio finito alle spalle, potesse essere quella giusta per il suo secondogenito. Tra l’altro, ha detto fin da subito che la trovasse molto simile a lei a livello caratteriale.

Ha così incominciato a fare un tifo sfegatato per la loro storia, che procede tutt’ora a gonfie vele. Inoltre ha un rapporto decisamente speciale con la nuora, che a sua volta l’adora. E ora la famiglia felice si è riunita per festeggiare come si deve il primo anno di vita del piccolo Gabriele.

Il bimbo elegantissimo in smoking

Il bambino, nonostante sia piccolissimo, è già una vera star. Capelli biondi e occhi azzurri magnetici, nonché pelle chiarissima. Un vero angioletto dal punto di vista estetico. E la sua tanto celebre mamma, che è pure una grande esperta di Moda e che ama seguire le tendenze, ha pensato per il giorno della sua festa di optare per un look davvero speciale.

Un completino molto elegante, che lo ha reso un delizioso principino. Uno smoking scuro, che ha conquistato in men che non si dica il vasto popolo del Web. Tantissimi i fan e gli amici vip della coppia che hanno voluto far sentire il loro più vivo affetto nei confronti del bimbo, tra cui citiamo la meravigliosa Ludovica Valli.