C’è Posta per te, cosa succede dietro le quinte: qualcuno spiffera la verità

C’è Posta Per Te, arrivano indiscrezioni sul Web. Ecco che cosa accade realmente dietro le quinte. I telespettatori increduli.

Anche quest’anno, a feste natalizie concluse, è tornato in pompa magna in prime time su Canale 5 il noto programma ideato e condotto da Maria De Filippi. Le storie coinvolgono tantissimo, talvolta persino fino alle lacrime, i numerosissimi telespettatori. Altre ancora strappano sorrisi e sonore risate.

Importantissimi sono anche gli ospiti, talvolta perfino dal respiro internazionale. A tal proposito alcuni utenti hanno sottolineato il fatto che la regina della Reti Mediaset tenda ad invitare le stesse persone un po’ troppo speso nel corso delle varie edizioni. Tale insinuazione è stata fatta soprattutto dopo la messa in onda della prima puntata del 2023.

In essa abbiamo ammirato in primis il bellissimo Can Yaman, che è stato più volte ospite della signora Costanzo. Del resto lui è un attore amatissimo e un autentico divo del nostro Paese. Ergo lei sapeva che la sua ospitata sarebbe stata molto gradita per le sue telespettatrici.

Ospiti affezionati di Queen Mary

Altra presenza pressoché fissa è quella di Stefano De Martino, oggi lanciatissimo showman scoperto dalla stessa conduttrice. Ricordiamo infatti che il ballerino si è fatto conoscere ad ampio raggio grazie alla sua passata partecipazione ad Amici. E che dire della coppia artistica formata da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti?

Immancabile poi la fraterna amica di vita di Queen Mary, la spumeggiante Luciana Littizzetto, che con la sua verve ci ha fatto sbellicare tutti quanti dalle risate. Star di Che Tempo Che Fa, programma di punta di Mamma Rai condotto da Fabio Fazio, ha rivelato del suo legame speciale con la De Filippi.

Zorzi spiffera tutto

E anche la sua ultima apparizione televisiva a C’è Posta Per Te è stata molto apprezzata. Destinatari della sua missiva quattro singole eccellenze, ovvero Alessandra Celentano, Rudy Zerbi, Alessia Marcuzzi e Tommaso Zorzi. Ed è proprio quest’ultimo che, vinto dall’entusiasmo, ha aperto il rubinetto sui Social su questa nuova esperienza. Rivelazioni su ciò che accade dietro le quinte.

“Tu fino a un secondo prima di entrare in quello studio sei tenuto in una stanzetta con le tapparelle abbassate e la musica a palla. Praticamente perdi un po’ la cognizione di ciò che accade intorno a te”, ha raccontato il giovane. Inoltre ha rivelato di essersi molto divertito ed emozionato nel ricevere l’invito alla nota trasmissione.