Rissa al Grande Fratello Vip: “Mi hai dato della putt…na e io ti denuncio”

L’altra sera nella casa del Grande Fratello Vip 7 è accaduto di tutto. Due concorrenti hanno quasi sfiorato la rissa. Ecco chi sono e per quale motivo hanno avuto uno scontro verbale infuocato.

In questi giorni è accaduto l’inaspettato nella casa. Luca Onestini non smette mai di punzecchiare Nikita Pelizon con continue provocazioni. L’altro giorno, per esempio, stava segnando su un foglio ciò che avrebbe dovuto dire nel confessionale. Il ragazzo si è avvicinato e ha iniziato a catturare l’attenzione di tutti i presenti per farlo notare. Lei ha risposto dicendo che ha problemi di memoria.

In effetti Matteo Diamante ha riferito del suo problema, ovvero che con il passare del tempo la memoria tenderà sempre più a vacillare. Per questo motivo ha bisogno di scrivere cose che probabilmente potrebbe dimenticare. Per fortuna gli utenti social stanno dalla parte di lei perché i video parlano chiaro.

Di recente i produttori del Gf Vip 7 hanno organizzato una festa di Carnevale e ognuno ha indossato una maschera. Tutto stava procedendo bene quando a un certo punto si è scatenato il putiferio. Alcuni concorrenti sono stati i protagonisti di un momento di alta tensione.

Andando nello specifico, si tratta di Oriana Marzoli e Martina Nasoni. Tra le due non scorre buon sangue, quindi le liti sono all’ordine del giorno. Martina pare che non accetti l’idea di non avere una possibilità con l’ex fidanzato e allo stesso tempo critica costantemente la rivale.

L’altra sera Oriana ha preso una bottiglia dalle mani Martina e quest’ultima ha riferito di essere stata ferita, dato che ha riportato dei graffi. In realtà un video la incastrerà probabilmente nella prossima diretta. Poi sono volati degli insulti per via di un commento di Martina.

Discussione animata tra le due ragazze

Tutto è iniziato perché Martina avrebbe dato della poco di buono a Oriana alle spalle. La diretta interessata le ha detto che lei non può farla perché non può permetterselo e quindi ha replicato prontamente: “Tu invece la fai fin troppo”. A quel punto Oriana è esplosa, dato che non ne può più di essere apostrofata in un certo modo. Ha urlato sostenendo che arriveranno le scuse durante la diretta. Se non dovesse accadere, ricorrerà alle vie legali.

Gli altri sono intervenuti per evitare uno scontro fisico. C’è chi ha dato ragione all’una e chi all’altra. Sicuramente avranno i riflettori puntati addosso nell’imminente diretta dove avranno modo di raccontare le loro versioni.

Il web sta dalla parte di Oriana

“Martina tutto il giorno provoca Oriana! E le ha dato della p**** di mestiere, ma come si permette? Sputa veleno su Oriana perché è l’unico modo che ha di emergere”.

E un altro utente social ancora: “Matteo: ‘Tornatene al tuo paese’, Martina: ‘La p**** la fai anche troppo’. Avete raggiunto il limite. Devono essere buttati fuori lunedì”.