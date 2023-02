Kledi, perché ha mollato Amici: “Quando mi sono fidanzato non potevo più…”

A distanza di molto tempo dal suo addio al padre di tutti i talent, Kledi Kadiu vuota il sacco sul suo abbandono.

Il ballerino, di origine albanese, Kledi Kadiu, ha trovato il successo nel nostro Paese. A lanciarlo nel vasto mondo dello spettacolo e svolgere per lui il ruolo di pigmaliona, è stata la mitica Maria De Filippi. I due hanno lavorato tantissimo insieme, in particolare ad Amici.

Difatti per moltissimi anni l’uomo ha danzato su quel palco con le altre sue colleghe, facendo sognare ad occhi aperti le telespettatrici. Anche in alcune puntate di C’è Posta Per Te lo abbiamo ammirato, ma poi pian piano è uscito di scena. Sebbene talvolta abbia deciso di accettare l’invito, molto gradito, della moglie di Costanzo, di partecipare di nuovo ai suoi programmi, ha comunque poi deciso di lasciare la TV in toto.

Non per nulla le sue apparizioni sul Piccolo Schermo si possono contare sulla punta delle dita. Tra l’altro Kledi è non solo un immenso artista, ma anche un uomo profondamente riservato. Pertanto non ama molto parlare di sé e della sua vita privata, che tale dovrebbe restare. Dunque non è molto avvezzo a rilasciare interviste.

Oggi felice lontano dalla TV

In ogni caso, essendo amatissimo, di tanto in tanto possiamo leggere alcune sue dichiarazioni sulla carta stampata. E ,nel corso di una sua recente chiacchierata a cuore aperto sul settimanale Nuovo, Kledi ha spiegato per quale motivo ha deciso, dopo tanto tempo, di lasciare la corte di Queen Mary.

“Il distacco è avvenuto in maniera naturale. Quando mi sono fidanzato ed è arrivata Lea, non potevo più dedicarmi al lavoro come facevo prima”, ha rivelato il professionista. Oggi ha costruito una splendida famiglia, della quale va molto orgoglioso ed è molto avviato a livello di insegnamento, tant’è che ha aperto svariate scuole di danza in tutta Italia che recano il suo nome.

Tutto ok con Maria!

È rimasto in ottimi rapporti con Maria De Filippi. Dunque la voce che li aveva voluti distanti a causa di alcuni litigi è soltanto una clamorosa bufala. Stessa cosa si può certamente dire, come ha più volte sottolineato lo stesso, del passato pettegolezzo che li aveva voluti vedere legati sentimentalmente parlando.

La stima è ancora forte e reciproca, come il bene. La conduttrice ha capito le ragioni che hanno spinto Kledi a lasciare il Piccolo Schermo e non gli serba alcun rancore. Tant’è che lui ha ammesso di chiederle ancora oggi consigli e di parlare con lei anche di argomenti che esulano dal lavoro.