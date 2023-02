Angelina Mango distrutta dal web: ad alcuni non è affatto piaciuto il suo comportamento

Angelina Mango, allieva dell’attuale edizione di Amici, è stata criticata sul web per via di un evento che l’ha resa inconsapevolmente protagonista.

Ogni domenica vengono contattati dei giudici d’eccezione che valutano le performance di tutti i ragazzi e lo scopo è realizzare una classifica di gradimento. Chi occupa la prima posizione si reca al centro dello studio dove il maestro che lo segue decide se dare la maglia tanto desiderata.

Ieri, per esempio, è stato il turno del cantante Wax. La maestra Arisa non ha nascosto la difficoltà del momento, ma alla fine gli ha detto che preferisce attendere prima di dargli l’ok. A parer suo il ragazzo ha bisogno di stare ancora in gioco per non rilassarsi, in quanto deve essere spronato a dare il massimo.

Poi è stata la volta di Maddalena, la quale si è esibita proponendo una coreografia che ha emozionato tutti i presenti. Emanul Lo non era presente nello studio, dunque si è collegato da casa e non ha esitato a farle dei complimenti. Alla fine Maddalena ha ballato su richiesta del maestro per poi tornare al suo posto con le lacrime per via dell’accesso alla fase finale.

E’ stata data la maglia anche a Gianmaria da Alessandra Celentano. Infine è stato anche il turno di Angelina. Stavolta non è stata la prima in classifica, ma in quella di gradimento dei docenti sì. Lorella Cuccarini ha riferito di essere una persona di parola, dunque le ha permesso di andare allo step successivo del talent show. Sul web qualcuno ha avuto da ridire.

“Quella maglia ti sta benissimo”

Angelina è entrata in un secondo momento nella scuola ed è subito stata notata per la sua fantastica voce. Del resto ha ereditato questa dote dal padre, l’indimenticabile Mango. Si è sempre distinta per bravura ed educazione.

Qualche utente social ha lasciato dei commenti negativi al post: “Fa pure le parti che non ci crede e che non lo sa che è sua. Puoi essere brava certo, ma non te ne scendi”. Ancora: “Lo si sapeva da dicembre che avrebbe avuto la maglia” e “Sembra che ci sia solo lei ed è palese che sarà lei a vincere”.

Vita privata

Nella casetta sembrava che ci fosse del tenero tra Angelina e Wax, dunque i fan del talent show hanno iniziato a fantasticare sui due. Lei non si è mai espressa, essendo una persona molto riservata.

Un giorno ha scritto una lettera al ragazzo dove ha ribadito stima e affetto, ma senza andare oltre perché ha un fidanzato che la sostiene da fuori. Anche Wax ha dichiarato di essere legato a un’altra.