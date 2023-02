Maelle, la figlia di Antonella Clerici compie gli anni: la 14enne è sempre più bella

Sta per soffiare sulle famose 14 candeline Maelle, la figlia di Antonella Clerici. Un vero incanto.

Ha lottato tantissimo la sua mamma per metterla al mondo. Il periodo della gravidanza non è stato di certo facile e la conduttrice di Rai Uno ha vissuto momenti molto duri. Quando l’ha tenuta per la prima volta tra le braccia, ha visto realizzarsi il suo più grande sogno. Accanto a lei l’allora compagno Eddy Martens, più giovane di lei di svariati anni.

Lui le è stato molto vicino, accompagnandola anche ad alcune visite e quando si è reso conto che stava ormai per diventare papà, immensa è stata la sua commozione. Tutto questo la Clerici lo racconta nel suo romanzo autobiografico Aspettando Te, edito da Rizzoli. La storia con il ballerino e animatore dei villaggi turistici non è durata granché.

È finita in malo modo a causa dei tradimenti di lui. In particolare è stato Alfonso Signorini, che dalle pagine di Chi aveva mostrato la sua nuova fiamma, quando ancora era legato sentimentalmente parlando ad Antonella. Eddy se ne è andato dall’Italia e oggi vive lontano.

Ha il papà lontano ma è comunque serena

Si è realizzato anche dal punto di vista professionale e ha una nuova compagna. Lo ha rivelato nel corso di alcune interviste la sua tanto celebre ex. I due oggi sono rimasti in buoni rapporti e lei lo ha anche definito un buon padre per la sua Maelle. L’unico rimpianto è che non può vederla spesso.

Nonostante ciò, la ragazzina, neo 14enne, è cresciuta serena e felice. È legatissima alla sua mamma e va d’accordissimo con Vittorio Garrone, il nuovo compagno della sua genitrice. Ama profondamente la natura e gli animali. E ora, oltre a essere bellissima, è diventata una giovane piccola donna.

Maelle sempre più glamour

È Antonella a mostrarci la sua creatura, della quale va molto orgogliosa, in uno scatto molto particolare e, a tratti glamour. Maelle ha i capelli raccolti e guarda l’obiettivo. È ben truccata e le sue labbra sono state messe bene in primo piano dal sapiente uso del rossetto rosato.

Manicure perfetta e incarnato del viso luminoso. Tantissimi i like e i cuoricini pulsanti per lei. Immancabili i commenti, con tanto di auguri, da parte non solo dei numerosi fan della Clerici, ma anche di amiche e colleghe. Due nomi su tutte le splendide Roberta Capua e Chiara Francini. Maelle è cresciuta e sta diventando un grande splendore di ragazza.