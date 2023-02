Richard Gere, dalla malattia di Lyme al ricovero improvviso: come è ridotto oggi

Richard Gere non se la sta passando per niente bene, ecco com’è ridotto oggi dopo la malattia di Lyme e il ricovero improvviso. L’attore di Pretty Woman risulta molto provato.

“73 anni e non sentirli“, è quello che vorrebbe poter dire Richard Gere, il quale ultimamente sta avendo una sciagura dopo l’altra, dalla malattia di Lyme al ricovero improvviso. Ecco com’è ridotto oggi.

Le malattie di Richard Gere

Richard Gere è uno di quegli attori americani che non saranno mai dimenticati, nonostante i suoi 73 anni, viene ancora considerato come uno dei maggiori sex symbol del mondo. Famoso per film quali Pretty Woman, American Gigolò, Ufficiale e gentiluomo, Il primo cavaliere, ecc., Gere non ha mai smesso di recitare.

È stato sposato per ben 3 volte, la prima moglie è stata niente “popò di meno” che la super modella degli anni ’90, Cindy Crawford, con cui è stato legato sentimentalmente fino al 1995. Nel 2002 sposò Carey Lowell, con cui ebbe un figlio, Homer James Jigme Gere. I due si divorziarono ufficialmente nel 2016, infine sposò nel 2018 la sua attuale moglie, Alejandra Silva, con cui ebbe altri due figli. Con la Silva si passano 33 anni di differenza anche se pare non creare nessun problema alla coppia.

Gere è un noto attivista nonché sostenitore della pace del mondo e dei diritti umani, motivo per cui nel 2012 venne premiato dal presidente albanese Bamir Topi, con la medaglia alla gratitudine per il suo operato in campo umanistico.

Il ricovero inaspettato

Dalla malattia di Lyme al ricovero, ecco come sta oggi Richard Gere. Ma partiamo con gli ultimi aggiornamenti rilasciati. È infatti notizia di poco fa che il noto attore Richard Gere è stato ricoverato in ospedale per una brutta forma di polmonite, contratta durante il viaggio in Messico per festeggiare i 40 anni di sua moglie Alejandra Silva.

Non solo Gere, ma anche i suoi figli e sua moglie si sono ammalati della stessa patologia, in quanto presentavano gli stessi sintomi già durante il volo in aereo, obbligandoli quindi ad indossare la mascherina. Fortunatamente dopo un solo giorno di ricovero, Richard Gere è stato dimesso, con una massiccia cura di antibiotici per poter guarire. Attualmente stanno tutti molto meglio e stanno continuando a godersi la loro vacanza nella zona di Nuevo Vallarta.

Richard Gere non è nuovo a momenti come questi, qualche anno fa, ha dichiarato di aver contratto la malattia di Lyme, sul set di Autumn in New York. Questa patologia è causata dal morso di una zecca, le conseguenze sono molto pericolose, se non curate per tempo.