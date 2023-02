“È morta mia madre”: tristissima rivelazione di un allievo fa commuovere anche la Celentano

Amici, un allievo manda in tilt l’integerrima Celentano. E sono lacrime amare.

Anche un’insegnante tanto severa come Alessandra non ha potuto che lasciarsi andare alla più viva commozione. Non ha pensato che in quel momento la stavano riprendendo le telecamere. Ha ascoltato con estrema attenzione, senza mai interromperlo, il ballerino, che aveva chiesto espressamente un incontro privato con lei.

Costui sentiva l’esigenza di parlarle, guardandola in faccia e dritta negli occhi, senza doversi rapportare nello stesso istante con gli altri docenti e allievi del padre di tutti i talent. La nipote del mitico Adriano si è messa comoda e seduta su una seggiola e ha bevuto ogni singola sillaba pronunciata dal giovane.

Costui, vinto dalla commozione, a un certo punto del suo discorso, ha dovuto interrompersi varie volte. La voce è apparsa rotta dal pianto e lui ha cercato più volte di scacciare le lacrime. Gli occhi erano umidi e il linguaggio del corpo parlava chiaro: era in grande difficoltà.

Il ballerino ha chiesto espressamente di parlarle

Eppure non poteva e non voleva assolutamente rinunciare a quel confronto. Un confronto che, in verità, attendeva da tempo e che quando gli è stato concesso, ha voluto sfruttare al massimo grado. Ormai la tanto agognata fase finale è alle porte e tutti i partecipanti ancora in gara lottano con le unghie e coi denti per arrivarci.

Tanto più che non riuscirci ora sarebbe un terribile smacco. Lui ha dunque pensato di giocare l’ultima carta, parlando a cuore aperto, senza se e senza ma, con Alessandra. Ha parlato della sua famiglia e dei problemi che ha vissuto fin da piccino nel suo privato e che non gli hanno reso affatto facile l’esistenza. Di chi stiamo parlando?

Paky parla e Alessandra si commuove

Di Paky, che non sta particolarmente convincendo con le sue performance ne insegnanti ne pubblico a casa. Pertanto teme di essere eliminato. Per lui ciò sarebbe un grande dolore, anche perché non vorrebbe mai e poi mai deludere il suo amato padre, che ha fatto tanto per lui.

Dopo aver svelato ciò, ha anche raccontato della perdita della sua amata mamma, che gli ha spaccato il cuore in mille pezzi. E di lì a poco Alessandra non ha più saputo contenersi. La commozione si è fatta sentire sempre più viva in lei e le lacrime hanno iniziato a rigarle il volto. E a quel punto i telespettatori si sono uniti in un unico grande abbraccio per contenerli entrambi.