Ignazio Moser, la foto con la figlia di Belen | I fan in allarme: “Questi giochi finiscono in tragedia”

Ignazio Moser ha pubblicato una foto con Luna Marì e non sono mancate le polemiche. Ecco il motivo delle lamentele degli utenti social.

Ignazio si è fatto conoscere dagli italiani partecipando alla seconda edizione del Grande Fratello Vip, un’esperienza che gli ha permesso anche di trovare l’amore. Infatti da allora fa coppia fissa con Cecilia Rodriguez, colei che porterà sull’altare. In quel periodo lei era fidanzata con Francesco Monte che non ha esitato a lasciare per intraprendere una nuova relazione.

Non sono mai stati al centro del gossip e a L’Isola dei famosi Ilary Blasi aveva creato l’atmosfera giusta per una vera e propria proposta di matrimonio. Cecilia ha attraversato un intero emisfero per fargli una sorpresa nella puntata della finale, ma non è tornata a casa con l’anello.

Il motivo? Ignazio ha espresso il desiderio di inginocchiarsi davanti a lei senza la presenza delle telecamere. Mesi fa finalmente la sorella di Belen ha avuto modo di mostrare la mano con l’anello tanto atteso ai suoi follower. Tuttavia nelle ultime settimane si è parlato di una crisi poiché lui è andato a casa di Mattia Rivetti con le valigie.

Alla fine tutto si è risolto nel migliore dei modi per la gioia dei fan. Hanno avuto una discussione tipica di fidanzati, quindi ora stanno cercando di risolvere delle problematiche per un futuro più roseo. In queste ore, invece, sono arrivate nuove critiche per Ignazio. Tutto è avvenuto in seguito alla condivisione di uno scatto.

“Lo trovo molto pericoloso”

Nella foto in questione Ignazio gioca con la figlia di Belen e Antonino Spinalbese. E’ evidente che abbiano un bel rapporto, chiara dimostrazione che regna una bella armonia in famiglia. Il ragazzo ha lanciato in aria la piccola Luna Marì, la quale sembra che si diverta.

Nonostante ci siano stati commenti simpatici, non sono mancati quelli negativi che sottolineano la pericolosità del gioco: “Foto bella perché immortala un momento carino tra zio e nipote, ma non si fa questo gioco con i bambini”. A seguire: “Infatti lo trovo molto pericoloso”.

Cecilia contro alcune testate giornalistiche

Nei giorni scorsi Cecilia ha deciso di realizzare una storia su Instagram per commentare l’operato di alcuni giornalisti che a parer suo avrebbero detto cose non vere sulla sua relazione: “Sono stanca di questa crudeltà…un mondo dove non sai più se quello che leggi è vero, una volta ai giornalisti si credeva, adesso no”.

Anche l’agente di Ignazio è intervenuto: “Sono umani e hanno avuto una discussione come capita a tutti, ma non c’è nessun litigio e nessun tradimento che ha portato Rodriguez a cacciarlo di casa”.