Chiara Nasti, dopo il parto è diventata così: è boom di commenti

Chiara Nasti è di nuovo al centro dell’attenzione per aver pubblicato una Instagram story in cui mostra la sua fisicità a distanza di pochi mesi dalla nascita del primo figlio. Tutti sono rimasti a bocca aperta.

Figlia di due stimati commercianti di origine partenopea, Chiara Nasti è senza dubbio una delle influencer più note del momento, in quanto vanta di tantissimi follower che non perdono nemmeno un scatto del proprio idolo. E’ famosa non solo perché la sorella Angela è stata una tronista di Uomini e Donne (aveva scelto Alessio Campioli, ovvero l’attuale corteggiatore di Lavinia Mauro), ma anche perché a soli 15 anni ha aperto il suo sito chiaranasti.it.

Nel giro di poco tempo il suo blog è stato visualizzato da tantissime persone che hanno sempre accolto i suoi consigli in tema di benessere e bellezza. La polarità è stata tale da permetterle di essere invitata da Pietro Chiambretti in una puntata del Chiambretti Night Show.

Successivamente ha scritto un libro, intitolato @nasti love-Diario di una fashion blogger, dove si è dedicata al settore dell’abbigliamento. Il successo le ha permesso di essere paragonata all’influencer di spicco Chiara Ferragni, da poco reduce dell’esperienza del Festival di Sanremo.

Per quanto riguarda la vita privata, da poco ha dato alla luce il primo figlio. Infatti a pochi mesi dalla nascita la ragazza si è mostrata sul web in costume mostrando di aver riacquistato la fisicità divina che da sempre l’ha caratterizzata. Ecco lo scatto che lo conferma.

Dopo il parto Chiara Nasti si mostra così

In poche parole Chiara Nasti ha taggato nella Instagram story la pagina dello shop online Plume Etheree, ovvero quello fondato da lei e la sorella Angela. Dato che a breve farà diffusa la nuova produzione di costumi, ha colto l’occasione di mostrare un pezzo della collezione. Un pezzo intero che lascia poco spazio all’immaginazione, ha mandato in tilt il web.

In effetti l’attenzione si è focalizzata sulla sua fisicità, soprattutto perché da poco ha reso padre il compagno Mattia Zaccagni di un piccolo. In poco tempo è tornata a mandare in tilt il web e, come sempre, i commenti positivi non sono mancati.

Curiosità sull’influencer

La madre Gabriella Argento si è laureata all’Università Federico II di Napoli e con il padre Enzo Nasti si occupa del settore del commercio. Hanno una cagnolina di nome Sofy.

Chiara Nasti poi ha smentito della relazione con il calciatore Neymar, dichiarando di aver ricevuto solo dei like ad alcune foto. Infine il 9 agosto 2022 Zaccagni le ha fatto la proposta di matrimonio.