“Ti piace ancora il c…?”: la risposta di Anna Tatangelo fa impazzire i fan

Anna Tatangelo, la cantante di Sora colpisce ancora. Una sua risposta sui Social lascia interdetto il vasto popolo del Web.

L’artista pare aver trovato un nuovo amore. Si tratta del ben più giovane modello Mattia Narducci. I due sarebbero stati pizzicati durante una bellissima, quanto breve e intensa, vacanza nella città degli innamorati. A darcene per prima la notizia è stata la sempre accorta Deianira Marzano. E lo ha fatto tramite uno scatto rubato, dove la coppia si trova a Parigi in un ristorante.

Lei è posta innanzi all’obiettivo, ma non è in posa, visto che non si trattava di un book fotografico. Lui invece è di spalle. Al di là che possa essere realmente lui il suo nuovo amore, i suoi fan, soprattutto quelli della prima ora, hanno notato che da un po’ di tempo lei possiede una nuova luce negli occhi.

E questo è sovente l’indizio numero uno per scoprire se una donna è innamorata. Dopo la fine della sua lunga e chiacchieratissima storia d’amore con Gigi D’Alessio, con il quale ha messo al mondo Andrea, oggi adolescente, ha avuto una breve liason con il cantautore Livio Cori.

Nuovamente innamorata

Era anche comparso l’anello sulla mano di lei. Insomma, i due avevano iniziato a fare sul serio e non si nascondevano più. Tant’è che apparivano insieme anche sui Social. Improvvisamente però lui ha iniziato a scomparire dal profilo ufficiale Instagram di Anna e poco dopo lei ha annunciato la loro rottura.

E ora, che pare che abbia un nuovo amore, ha lasciato tutti quanti interdetti per una risposta, decisamente esemplare, che ha dato ad un utente. In essa ha messo bene in mostra non solo la sua innata simpatia, ma anche la sua arguzia. Con classe e ironia ha risposto a una persona che certamente voleva metterla in difficoltà.

La risposta esemplare a un utente

Come sovente accade, i vip danno la possibilità ai propri followers di rivolgere loro qualche domanda. Possono riguardare sia il settore lavorativo che privato, oltre che qualche curiosità. E anche la Tatangelo, in tempi recenti, ha deciso di interagire con i suoi fan in tale direzione.

E tra le tante domande ricevute ce ne è stata una che ha lasciato tutti quanti sconvolti. “Ti piace ancora il c….?”. A quel punto l’artista, cogliendo la volgarità del quesito, non ha voluto ignorarlo. Semplicemente ha messo al proprio posto chi lo ha domandato. Un abile gioco di parole e smile perplessi e sorridenti sono stati il suo abile escamotage. Chapeau!