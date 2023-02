“Perché al Gf ci sono sempre gli stessi vip?”: Alfonso Signorini svela la (squallida) verità

Alfonso Signorini ha spiegato agli utenti social perché nella casa del Grande Fratello Vip entrano spesso gli stessi concorrenti. Ecco la verità.

Quest’edizione del Grande Fratello Vip 7 si sta rivelando ricca di colpi di scena. Durante la festa di Carnevale è successo di tutto e i protagonisti di spiacevoli episodi sono stati Matteo Diamante, Luca Onestini, Oriana Marzoli e Martina Nasoni. Il primo ha lanciato una posata nella direzione di Oriana e l’ex tronista di Uomini e Donne con lei non fa altro che provocare continuamente i concorrenti.

Luca spesso punzecchia Nikita Pelizon. Di recente, per esempio, l’ha ripresa mentre stava scrivendo delle cose da riferire nel confessionale. Ha spiegato che sta soffrendo di una malattia degenerativa che causa la perdita di memoria. Nonostante tutto il ragazzo persiste nelle sue critiche. Matteo non esita a intervenire per difenderla.

Martina e Oriana hanno sfiorato la rissa per un’offesa di troppo, quindi Alfonso Signorini nella puntata di ieri sera ha comunicato un provvedimento disciplinare che ha colpito l’intero gruppo. In poche parole il budget del cibo di due settimane sarà dimezzato.

Essendo un personaggio pubblico, il conduttore ha un bel rapporto con chi lo segue da sempre. Per questo motivo si mostra disponibile a rispondere alle domande che riceve quotidianamente sui social. Ecco una risposta che non è passata inosservata. Riguarda proprio il reality che conduce da anni.

“Non ci sono più i soldi di una volta”

Qualche utente social ha chiesto perché vengono contattate le stesse persone delle edizioni precedenti. Luca ha già vissuto l’esperienza della casa nella seconda edizione, dove ha avuto modo di conoscere Ivana Mrazova. Quest’ultima sta vivendo questi giorni nel reality, ma in qualità di ospite.

Di conseguenza in tanti si sono chiesti il motivo ed ecco la risposta: “La verità? Non ci sono più i soldi di una volta”. In questo modo ha dato la spiegazione con parole dirette e senza filtri. Il post è stato pubblicato nella pagina Instagram Gossietv

“Non mi piacciono la maleducazione e l’arroganza”

Poi gli hanno chiesto cosa pensa di Luca e Oriana e lui ha prontamente risposto. In effetti la scelta di dimezzare le quantità di cibo è stata fatta in seguito a una serie di richiami ignorati da alcuni concorrenti. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata la serie di litigi accaduti l’altra sera.

Non a caso il conduttore ha invitato Oriana a bere di meno perché mostra un lato di sé che non piace. Per quanto riguarda Luca gli ha palesemente detto che è un provocatore nato.