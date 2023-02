Carlo III, rifiutato brutalmente: che tegola prima dell’incoronazione

Re Carlo III è stato rifiutato brutalmente, il reale non ha preso per niente bene questo smacco. Che tegola prima dell’incoronazione, con sua mamma non sarebbe mai successo.

Non è solo il titolo a fare di una persona un Re, in quanto non basta una corona, ma deve esserci anche l’approvazione e la lealtà dei propri sudditi per fare in modo che quel reale sia considerato “un grande”. Re Carlo III pare avere qualche problemino in questo e il fatto di essere stato rifiutato brutalmente senza mezze misure lo conferma. Che smacco per lui, proprio prima dell’incoronazione poi.

Che smacco per Re Carlo III

Re Carlo III ha diversi pensieri per la testa, in quanto la pianificazione per i preparativi della sua incoronazione non sarebbe il solo problema in questo momento per il reale. Oltre ai problemi relativi alla sicurezza, adesso ci si aggiunge anche una notizia shock che se confermata distruggerebbe il piano di Carlo di riavere suo figlio Harry a Palazzo.

Qualche settimana fa il futuro Re d’Inghilterra avrebbe incontrato in segreto il suo secondogenito e gli avrebbe proposto un patto per sanare i loro rapporti, a patto che lasciasse la moglie. A quanto pare però, da voci di corridoio, sembrerebbe che la Markle sia incinta del suo terzo figlio. Se la notizia fosse confermata, sarebbe palese che i Sussex porterebbero avanti il loro matrimonio e molto probabilmente, Harry non andrebbe a fare il tifo per papà Carlo il 6 maggio durante la cerimonia di incoronazione.

Oltre a questo grattacapo, sembrerebbe che Meghan non avrebbe preso per niente bene un episodio di South Park in cui i due coniugi vengono presi in giro aspramente, così come succede a tutti i “protagonisti” del celebre cartone satirico. Vorrebbe addirittura deturpare il patrimonio per intentare una causa contro il network, ovviamente sconsigliata dai legali in quanto apparirebbe come una censura alla libertà di espressione. Insomma meno male che a Re Carlo i capelli bianchi sono spuntati già da un pezzo per via dell’età.

Come hanno osato rifiutarlo così?

Che tegola prima dell’incoronazione che ha ricevuto Re Carlo III, il quale è stato rifiutato brutalmente proprio da loro due, che sono stati tenuti in considerazione dalla Regina Elisabetta II. Stiamo parlando di Ed Sheeran e Adele, i quali hanno rifiutato in maniera categorica di presenziare allo spettacolo di festeggiamenti indetti per il giorno dell’incoronazione del Re.

Re Carlo sta pianificando personalmente il giorno della festa in suo onore e aveva chiesto ai due cantanti di cantare per lui, purtroppo per cause differenti i due hanno rifiutato. Sheeran impegnato nel suo tour, non riuscirebbe ad essere fisicamente presente in quanto in quel periodo si troverà in Texas. Adele invece non avrebbe impegni particolari ma per qualche ignoto motivo non rivelato, semplicemente non ci sarà.

Dopo lo smacco ricevuto, Re Carlo III non si è perso d’animo e avrebbe “ripiegato” su Lionel Richie. Inoltre starebbe tentando di far tornare a cantare per lui le Spice Girl, le quali tornerebbero a cantare insieme solo per quell’occasione. Ha accettato di buongrado invece il grande Andrew Lloyd Webber, il quale comporrà un brano in onore di Carlo.