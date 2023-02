Chiara Ferragni, ‘spazza’ via Fedez dalla sua mano e lo sostituisce con questo anello: il significato

La nota influencer Chiara Ferragni, spazza via il povero Fedez dalla sua mano e sostituisce anello. Cosa avrà messo al posto della fede? Ecco il significato e il nuovo messaggio del gioiello.

Gli uomini sono un po’ come gli anelli, quando stanno “troppo stretti” al dito è meglio cambiarli con accessori più comodi. Sarà per questo motivo che Chiara Ferragni ha letteralmente spazzato via Fedez dalla sua mano e l’ha sostituito con questo anello? Sapete il significato di questo nuovo gioiello?

Chiara Ferragni cambia anello

Dopo il “bacio scandaloso” di Sanremo, Chiara Ferragni e il marito Fedez non hanno più pubblicato nemmeno una foto insieme. Lui sparito, lei intenta a pubblicare scatti dei suoi vari outfit e dei suoi figli. C’è chi dici di averli visti insieme a cena da Cannavacciuolo, chi da un terapista di coppia, insomma a distanza di più di una settimana dalla fine di Sanremo, del caso “Ferragnez” ancora si parla. Chissà se per sapere la fine della storia non dovremmo aspettare l’inizio di “Ferragnez 2” su Prime Video? Viena da pensare…realtà o marketing? Chi può dirlo.

A tal proposito, Fedez è riemerso sui social non per parlare di sua moglie, ma per “difendersi” dalle recenti accuse che pare gli siano state rivolte da Mario Giordano e da tutto lo staff di Fuori dal Coro. È successo un vero e proprio “putiferio”, in quanto pare che una giornalista del programma sia andata a fare domande indiscrete agli amici d’infanzia di Fedez, chiedendogli quale fosse la realtà del suo orientamento sessuale.

Fedez non avrebbe per niente gradito, il quale con un post social molto lungo e colorito, ha spiegato le sue motivazioni, ha inveito contro il programma e contro Giordano stesso e ha dichiarato che se fosse stato gay, l’avrebbe comunicato lui stesso. Tra varie repliche e smentite, è nato un vero e proprio “botta e risposta” tra i due. Come finirà la storia non si sa ancora.

Il significato del nuovo anello della Ferragni

Chiara Ferragni spazza via Fedez dalla sua mano e lo sostituisce con questo nuovo anello. Ecco il significato del suo gesto. “I figli… so’ pezzi ‘e core“, diceva Mario Merola e la mamma e le sorelle della Ferragni hanno voluto seguire il consiglio del cantautore napoletano.

Infatti, la famiglia di Chiara ha voluto regalarle un bellissimo anello d’oro a forma di cuore raffigurante i volti angelici di Leone e Vittoria. Ovviamente l’influencer ha voluto immediatamente rendere grazie per questo bellissimo dono, postando una foto di lei mentre lo indossa. La Ferragni ama gli oggetti personalizzati, soprattutto se prodotti artigianalmente. L’anello fa parte del noto brand Merù Gioielli, sappiamo quindi che il prezzo sia abbastanza sostanzioso.

Si sa, l’amore per un uomo va e viene, ma quello per i figli è per sempre. Quale sia la situazione sentimentale attuale tra Fedez e Chiara è un mistero, ma quello che è certo è che Chiara Ferragni ama i suoi figli immensamente.