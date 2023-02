Il papà di Edoardo Donnamaria non si è proprio risparmiato: cos’ha combinato sui social

Edoardo Donnamaria, concorrente dell’attuale edizione del Grande fratello Vip 7, è al centro dell’attenzione per via di un gesto del padre Vincenzo Donnamaria. Ecco cosa ha fatto.

In queste ore nella casa del reality il gruppo deve fare i conti con il cibo dimezzato. Il motivo? Dopo l’ennesimo episodio sgradevole, per colpa di alcuni concorrenti è stata presa questa decisione. Ivana Mrazova ha riferito che le razioni sono già poco consistenti, ma Alfonso Signorini è intervenuto dicendo che se fosse dipeso da lui quei concorrenti sarebbero usciti dalla casa.

In poche parole Oriana Marzoli e Martina Nasoni hanno quasi sfiorato una rissa per delle parole di troppo. Luca Onestini e Matteo Diamante hanno litigato per via dei piatti non lavati e da lì sono stati toccati altri argomenti delicati. Sono stati ripresi dal conduttore, soprattutto Oriana che è stata invitata a non bere più quantità eccessive di vino.

Per quanto riguarda Luca Signorini gli ha detto che è un provocatore nato, in quanto spesso punzecchia Nikita Pelizion. La ragazza, per esempio, stava scrivendo degli appunti per ricordare cosa dire nel confessionale. Lo fa per via dei vuoti di memoria di cui soffre, ma nonostante tutto la critica.

Edoardo D. ha espresso una sua opinione su quanto accaduto e concorda con il conduttore nel dire che si è assistito a una pessima scena. Di recente si sta parlando di lui non tanto per la relazione altalenante con Antonella Fiordelisi, ma per un like sospetto del padre a un post che lo riguarda.

Il gesto del padre non lascia dubbi

Il padre di Edoardo è entrato nella casa per avere un confronto con il ragazzo. Ha conquistato il pubblico grazie alla sua pacatezza mostrata nella piacevole conversazione. Sulla questione di Antonella non si è sbilanciato, ma si è limitato a consigliare a entrambi di valutare le cose per il futuro di coppia.

Il post che è stato pubblicato ha una carica altamente ironica. Si può leggere che esisterebbero due gruppi all’interno della casa: quello che desidera Edoardo e l’altro che sogna di giacere con Antonella. Il Signor Donnamaria ha messo un like, dimostrando così di aver gradito il tono scherzoso utilizzato per la realizzazione del post.

Curiosità su Vincenzo Donnamaria

L’uomo è un avvocato cassazionista e svolge la sua attività nello Studio Consulenti Associati Di Paco, Donnamaria e Guidi. E’ stato anche Presidente del Collegio Sindacale di Pfizer, Allegra e Chafaro Parma Italia.

Ha una passione per il canto che ha trasmesso a Edoardo. Infatti il ragazzo ha scritto dei brani musicali con il nome d’arte Drojette. Sicuramente avrà chiesto consiglio alla sua fonte d’ispirazione.