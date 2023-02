Kate Middleton finisce in una casa di cura: purtroppo ha combinato un disastro

Kate Middleton fa nuovamente parlare di sé. E stavolta non è per via di un suo look. Che disastro!

La moglie del primogenito della compianta Lady Diana e del nuovo Re d’Inghilterra Carlo III, fa sognare da moltissimi anni le donne di tutto il mondo per il suo charme. Ritenuta da esse una vera e propria icona di stile, le fotografie delle sue varie mise, sia quelle più casual che quelle più eleganti, diventano in men che non si dica virali.

Insomma, lei detta Moda. E la sua scelta di puntare su un make-up leggero e raffinato è molto apprezzata anche dagli addetti ai lavori. Le sue chiome sono lunghe e ama portarle ora più lisce, ora leggermente mosse. Tendente al castano. Tuttavia in certi periodi ama ravvivarle con schiariture bionde, che donano maggior lucentezza al suo splendido viso.

Inoltre Kate è anche famosa per i suoi modi garbati e per seguire alla lettera il classico e chiacchieratissimo bon ton. Mamma di ben tre figli, quali George, Charlotte e Louis, sogna di allargare ancora la famiglia. Trova anche il tempo, al di là dei suoi impegni familiari e ufficiali, per praticare tanto sport.

Una fisicità invidiabile

E così, a 41 anni e dopo 3 gravidanze, possiede ancora una fisicità veramente invidiabile. C’è anche da dire che Madre Natura è stata indubbiamente molto generosa con lei in tale direzione. Lei l’aiuta, oltre a fare tanto movimento come già accennato, seguendo un’alimentazione, sana, varia ed equilibrata.

Tuttavia, per farsi qualche coccola, si concede di tanto in tanto qualche peccato di gola. Lei, a quanto pare, non è particolarmente abile ai fornelli, a differenza della cognata Meghan Markle, che di tanto in tanto dispensa ricette ai suoi fan. E ora, la Middleton ne ha data l’ennesima prova.

Che delusione in cucina!

Durante una sua visita in una casa di riposo è stata invitata a preparare dei semplici pancake. Tra l’altro i suoi bambini, come ha lei stessa candidamente confessato, ne sono particolarmente ghiotti. Dunque saperli cucinare come si deve sarebbe molto utile per lei. Peccato che il risultato ottenuto non si stato dei migliori! Un vero e proprio disastro.

A quanto ha raccontato il Daily Mail, lei sarebbe stata in seria difficoltà persino nel girare le frittelle. E così, secondo sempre tale testata, sarebbe addirittura andata in crisi. In ogni caso lei ha incantato i presenti con il suo charme e la sua ragguardevole eleganza. Insomma, anche se non sa cucinare, lei rimane comunque un personaggio molto amato dagli inglesi e non solo.