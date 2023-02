Benedetta Rossi, l’ennesima mazzata è arrivata all’improvviso: informati tutti i fan

Benedetta Rossi, doccia fredda per la cuoca. Il suo messaggio sui Social ai fan.

Benedetta Rossi è indubbiamente un personaggio molto amato dagli italiani. Donna semplice e genuina, ha conquistato il grande pubblico con la sua simpatia e le sue ricette. Ricette sovente particolarmente easy, che possiamo tranquillamente provare, seguendo i suoi consigli, a creare nelle nostre cucine.

Ed è per questo motivo che i suoi volumi, arricchiti da tantissime foto, sono sempre molto richiesti. Lei è poi seguitissima non solo in TV, con il suo programma culinario, ma anche e soprattutto sui Social. Qui non ci propone soltanto le sue famose video ricette, ma ama anche raccontare ai suoi estimatori, decisamente numerosi, la sua quotidianità.

Una quotidianità dove la sveglia suona molto presto, dal momento che lei ama occuparsi come si deve delle faccende domestiche della sua casa. Un meraviglioso agriturismo sito nelle campagna delle Marche. Inoltre ama dedicarsi all’orto. Non per nulla per i suoi manicaretti utilizza le verdure che lei stessa coltiva.

Un marito che è una star

Ad aiutarla non solo in casa, ma anche sul lavoro, c’è il marito Marco Gentili, che è diventato a sua volta un personaggio molto amato dagli italiani. I due stanno insieme da moltissimo tempo. Si conoscono fin da ragazzi e prima di innamorarsi sono stati grandissimi amici. Non hanno figli ma amori di pelo.

Dopo la scomparsa dell’adorato Nuvola, a riscaldare i loro cuori, ora c’è Cloud. Ovviamente anche lui appare spesso negli scatti Social di Benedetta, che ama mantenere un contatto costante e diretto con i suoi fan. E ora, tramite un post condiviso sul suo seguitissimo Profilo Ufficiale Instagram, ha voluto dare loro un’importantissima informazione, chiedendo anche il loro aiuto.

Il suo accorato messaggio sui Social

Come già accaduto in passato, la Rossi si è lamentata di una terribile truffa, che sta dilagando in Rete nell’ultimo periodo. In poche parole dei malviventi sfruttano la sua immagine per pubblicizzare pillole dimagranti. Lei ha dichiarato di essere estranea a tutto ciò. Pertanto ha invitato a tenere gli occhi bene aperti se si viene contattati da persone che propongono la vendita di tale prodotto.

Oltre a segnalare a chi di dovere il fatto è opportuno avvertire di ciò le persone più ingenue, che quindi potrebbero cadere nella trappola. Lei ha già provveduto a denunciare tutto quanto. Purtroppo però i creatori di questa truffa continuano a chiudere i profili Social con cui la pubblicizzano, per poi aprirne di nuovi. Profondamente amareggiata, ha richiesto infine la massima collaborazione da parte di tutti.