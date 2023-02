Barbara D’Urso, come si è conciata all’evento benefico: “Sembra uno dei Cugini di Campagna”

Barbara D’Urso nuovamente nella bufera. Un suo look non ha particolarmente convinto in Rete.

Carmelita è ancora oggi una delle conduttrici delle Reti Mediaset più amate e apprezzate dagli italiani. Donna bellissima e sensuale, nonché dotata di una fisicità da 10 e lode, sta vivendo un momento davvero magico sotto ogni punto di vista. Difatti se, professionalmente parlando, sta ottenendo ottimi consensi a Teatro, suo grande amore, a livello privato ha da poco vissuto una gioia immensa. Quale?

Quella di diventare per la prima volta nonna. Ne ha parlato a cuore aperto durante una sua ospitata nel salotto della splendida Silvia Toffanin. Prosegue anche con i suoi impegni in TV, con il suo storico rotocalco Pomeriggio Cinque. La trasmissione, che nell’ultimo periodo ha subito una riduzione di durata, deve sempre vedersela, a livello di share, con l’agguerrito Alberto Matano.

La Vita In Diretta tende a stracciarla quasi sempre. In ogni caso lei possiede il classico zoccolo duro di fan e telespettatori, che le rimangono fedeli. Persone che sono rimaste molto deluse quando, due anni fa, le sono stati tolti, a livello di conduzione, due programmi storici della domenica di Canale 5, uno pomeridiano e uno serale.

Una fisicità invidiabile

A quel punto si era pure iniziato a mormorare che lei fosse prontissima a lasciare l’Azienda del Biscione per approdare su nuovi lidi. Così non è stato e oggi lei si divide con grande disinvoltura tra l’universo teatrale e quello televisivo. Non dimentica poi la sua innata passione per la scrittura. Ricordiamo infatti che Barbara ha all’attivo svariati libri e romanzi.

Donna dai mille interessi, ama anche prendersi cura di sé, praticando tanto sport, sia a casa propria che all’aria aperta. Apprezza moltissimo pure il ballo e rilassarsi con lunghe passeggiate immerse nella natura con i suoi amori a quattro zampe. Ed è anche grazie a ciò che, ancora oggi, a 65 anni, riesce a mantenere una fisicità decisamente invidiabile.

La sua mise ha fatto discutere

Lei si sente perfettamente a suo agio con il suo corpo e adora indossare, sia nel suo privato che sul lavoro, abiti che mettono ben in risalto la sua fulgida bellezza. Tuttavia non sempre il grande pubblico gradisce le sue mise. E il completo pantalone, che la donna ha scelto per presentarsi a una serata di beneficienza, non ha soddisfatto i più.

Secondo alcuni, lei così sembra uno dei Cugini Di Campagna. Sta di fatto che Barbara, con indosso quel completo pantalone argentato e glitterato, è per molti altri una favola. Capelli mossi e make-up studiato nei minimi dettagli. Pochette deliziosa e gioielli minimal. Elegantissima, ha posato in compagnia di amici e colleghi, tra cui il carismatico Carlo Conti.