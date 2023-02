Federico Fashion Style rivoluziona il look di Valeria Marini: il risultato

Ecco lo straordinario risultato di Federico Fashion Style, il quale rivoluziona il look di Valeria Marini. Sembra un’altra, il genio delle “forbici” ha colpito ancora.

Il noto parrucchiere amato dai vip, nonché personaggio televisivo, Federico Fashion Style ha rivoluzionato il look di Valeria Marini, il risultato è semplicemente meraviglioso. Il suo talento è conosciuto da tutti, ma vederlo in azione è un privilegio.

Il nuovo look di “Valeriona”

Federico Fashion Style e Valeria Marini sono stati gli ospiti indiscussi del carnevale che si è svolto a Mondragone, i due vip sono stati tanto voluti dall’amministrazione comunale. I festeggiamenti del grande evento di questa edizione 2023, sono durati due giorni, da domenica a lunedì sera appena passati. Durante questi giorni hanno sfilato i molteplici carri, nonché le varie mascotte, ecc. La gente si è divertita molto, soprattutto quando sono arrivati il Re e la Regina della festa.

Federico e Valeria hanno sfilato nel loro carro lungo 12 metri, i quali sono stati acclamati dalla folla. L’assessore Rosaria Tramonti, dopo aver ringraziato tutti i partecipanti, si è mostrata soddisfatta dell’evento il quale è riuscito brillantemente. A tal proposito ha appunto annunciato:

“Dopo gli ultimi anni difficili a causa della pandemia da coronavirus, nel 2023 siamo riusciti a realizzare un Carnevale che non ha nulla da invidiare ai più celebri e longevi della provincia di Caserta e della regione Campania. La presenza di due ospiti di eccezione come Federico Fashion Style e Valeria Marini hanno reso lo spettacolo unico e travolgente…”.

Federico “cambia” totalmente Valeria

Sulla pagina Instagram di Valeria Marini è apparsa una foto in cui viene ritratta insieme al suo parrucchiere di fiducia nonché amico, Federico Fashion Style il quale le ha rivoluzionato totalmente il look. Come potete notare il risultato è sorprendente.

Federico può essere tranquillamente paragonato a Re Mida, anche lui trasforma in oro tutto quello che tocca. Non solo con Valeria ma anche con tutti gli altri suoi clienti affezionati, il noto parrucchiere riesce sempre a fare uscire i suoi clienti molto soddisfatti.

Dopo aver fatto coming out a Verissimo ed essersi tolto un gran peso dal cuore, Federico si è goduto la straordinaria festa che ha organizzato per il sesto compleanno di sua figlia Sophie. Il party è stato un successo non solo per la scenografia, ma anche per gli invitati vip, tra cui la bella Marini. Alla sua bambina, papà Federico ha dedicato dolcissime parole: “Sono già passati i 6 anni più belli della mia vita insieme a te. Tu che mi hai reso felice, che mi hai insegnato ad amare, a sorridere. Sei la mia ragione di vita piccola mia! In questo giorno del tuo compleanno Papà ti augura di essere sempre felice e di sorridere sempre”.