Ballando con le stelle, ex concorrente nel dramma: la malattia se l’è portata via

Triste annuncio per Ballando con le stelle. Dramma per un’ex concorrente, la malattia se l’è portata via. Milly Carlucci e tutto lo staff in lutto.

A Ballando con le stelle, si ride e si balla da sempre, ma oggi è un momento molto amaro. Il dramma di un’ex concorrente, la malattia se l’è portata via e adesso nulla sarà più come prima. È stata una grave perdita per tutti.

Il dramma dell’ex concorrente

Lo staff, chiamiamolo così, di Ballando con le stelle, lo decide lei, la padrona di casa indiscussa del programma, stiamo parlando di Milly Carlucci. La nota conduttrice sceglie personalmente i nuovi concorrenti che prenderanno parte al programma per ogni edizione. Se quindi i nomi sono già chiari nella mente di Milly, non è raro che qualche “meteora”, invii una sorta di autocandidatura.

La conduttrice degli anni ’90, Gabriella Golia vorrebbe tornare in televisione dopo tanti anni di assenza, proprio come ballerina del noto programma. Il punto forte di Ballando con le stelle è proprio quello di chiamare personaggi famosi finiti ormai nell’oblio, per marcare l’effetto nostalgia nel cuore dei telespettatori. Rivedere infatti, quel particolare volto noto in tv, apre un’infinità di ricordi nella mente delle persone.

La Golia è stata il cardine di Mediaset per diversi anni, ma nell’era in cui tutto diventa superato, si è trovata “con un pugno di mosche”. Il suo grande sogno era quello di aprire una scuola di danza, ma senza l’esperienza fai ben poco. Ecco perché, la Golia vorrebbe poter partecipare al programma nella prossima edizione. Ovviamente la decisione spetta a Milly Carlucci.

Una malattia che non perdona

Queste brutte notizie non vorremmo mai sentirle, però purtroppo è la vita. Tutto finisce, anche la forza e la vitalità di una persona. Rosanna Banfi, ex concorrente di Ballando con le stelle, ha dato il triste annuncio sulla sua pagina Instagram.

L’ex concorrente di Ballando con le stelle sta vivendo un dramma molto forte, la malattia gliel’ha portata via. Stiamo parlando di sua mamma, Lucia Zagaria, la quale è morta dopo aver combattuto tanti anni contro l’Alzheimer.

Nella notte tra il 21 e il 22 febbraio, la sua dolce mamma si è spenta. Toccanti erano state le parole condivise diverse anni fa dal marito Lino Banfi, il quale si dichiarava distrutto dal dolore, nel vedere la sua cara Lucia ridotta in questa maniera. Questa malattia non perdona. Ovviamente ci uniamo al cordoglio e facciamo anche noi le condoglianze a tutta la famiglia di Rosanna Banfi.