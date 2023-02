Andrea Iannone e Elodie presto sposi? La proposta è veramente romantica per la cantante

Elodie e l’affascinante motociclista sono una coppia da diversi mesi ormai. E ora per loro si parla di matrimonio. Com’è avvenuta la richiesta.

La cantante, lanciata nel vasto mondo delle sette note, dopo la sua partecipazione svariati anni fa ad Amici, oggi è un’artista a tuttotondo molto apprezzata. Donna bellissima e sensuale, incanta i suoi numerosi fan sui Social con scatti che mettono in risalto la sua eccellente fisicità e tutto il suo ingente fascino.

Non per nulla è molto richiesta come testimonial per svariate realtà e brand. Tuttavia lei non è solo un’eccellente interprete e una modella molto stimata, dal momento che ama operare anche in altri settori professionali. L’abbiamo infatti vista anche nel ruolo di conduttrice per una puntata de Le Iene, nonché di una serata del Festival di Sanremo nel 2021 accanto ad Amadeus.

Per lei quella kermesse è davvero molto importante. Le ha donato grandissime soddisfazioni come gareggiante, sebbene non sia mati riuscita ad arrivare sul podio. Nel corso dell’ultima edizione ci ha stregati con mise molto femminili e make-up studiati a regola d’arte. Lei è una vera pantera e morde il palco.

La proposta di matrimonio

Ed è proprio durante la finalissima della nota kermesse che, poco prima che lei iniziasse la sua esibizione, è arrivata dalla platea una proposta di matrimonio. Era stata fatta da un suo estimatore. Lei ha sorriso e ha poi interpretato il suo brano con classe e grinta. A quel punto in molti hanno iniziato a chiedersi che cosa avrà pensato di tale gesto il suo fidanzato Andrea Iannone.

I due sono una coppia dalla scorsa estate e ormai non si nascondono più. Anche sui Social sovente li ritroviamo insieme e i loro scatti diventano in men che non si dica virali. Lui le avrà chiesto la mano? Stanno già pensando concretamente al grande giorno? E in caso, come sarà avvenuta la richiesta? I fan vogliono sapere ogni cosa!

La richiesta ideale

A parlarne durante una sua ospitata a RTL 102.5 è stata la stessa Elodie. L’artista ha in primis ammesso che il matrimonio non l’ha mai visto come una tappa fondamentale della sua vita. Nonostante ciò ogni tanto ci pensa e lo sogna pure. Come vorrebbe che il fidanzato le chiedesse la sua mano?

Se la immagina mentre si trova a letto e sta per fare colazione. Appena sveglia, mentre magari pensa che sta per iniziare una giornata come tante altre, ecco che essa diventa speciale grazie a quella richiesta. Al momento pare che il suo affascinante Andrea non abbia ancora concretamente pensato ai fiori d’arancio. Tuttavia i sostenitori della cantante continuano a sognare ad occhi aperti per lei.