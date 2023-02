Manila Nazzaro, senza mezzi termini | I fan esplodono: “Sta sputta…ndo il Gf Vip”

Manila Nazzaro è intervenuta sul Grande Fratello Vip 7 esprimendo una sua opinione. Ecco su Twitter cosa ha pubblicato. Gli utenti social hanno commentato quanto riferito.

Manila Nazzaro, ex Miss Italia, ha scalato la vetta del successo grazie al suo talento. Dopo aver conquistato il titolo della più bella al concorso più noto del nostro Paese, si è rimboccata le maniche per avere un suo spazio nel mondo dello spettacolo. Attrice, modella e presentatrice televisiva, è anche approdata nel settore radiofonico. In poche parole…un’artista a tutto tondo.

L’anno scorso ha partecipato all’edizione del Grande Fratello Vip vinta da Jessica Selassié, facendosi conoscere ancora di più dal pubblico italiano. Con eleganza e diplomazia ha sempre esternato i suoi pensieri in situazioni in cui chiunque avrebbe perso le staffe.

In quel periodo aveva legato molto con Katia Ricciarelli, uno dei concorrenti più discussi per via del suo forte temperamento. Poi con il passare del tempo si sono allontanante fino a troncare del tutto i rapporti. Non si è presentata al matrimonio di Francesca Cipriani, in cui avrebbe detto che si sarebbe esibita in chiesa per lei.

In una puntata del Gf Vip 7, invece, ha cantato e Manila l’ha fortemente criticata sui social. Di recente proprio attraverso i social ha voluto esternare un suo parere sull’attuale edizione del reality. Ha deciso di avvalersi del profilo Twitter. Si è soffermata soprattutto su un concorrente.

“Meglio che taccio”

“Milena ha ancora una volta un momento di sconforto e il Gf Vip ancora non si decide a farle una sorpresa per aiutarla? Sono due mesi che si spende per tutti. Ma si sa…lì dentro persone così non sono importanti per hype del programma”, ecco cosa ha scritto su Milena Miconi.

La donna da poco tempo si è messa in gioco, ma è riuscita a conquistare il pubblico con la sua dolcezza e grande senso di altruismo. Infatti si occupa della cucina e dà un ordine alla casa. Ogni tanto ha dei momenti no e finisce per versare lacrime. Tante sorprese sono previste per i concorrenti, ma per lei per ora ancora nulla. La Nazzaro bon ha potuto fare a meno di farlo notare.

Il web sostiene Manila Nazzaro

Nella puntata di ieri, per esempio, Luca Onestini ha ricevuto una sorpresa da Raffaello Tonon. I due sono diventati amici inseparabili grazie alla partecipazione al Gf Vip 2. Poi Alfonso Signorini ha voluto parlare dei suoi sentimenti per Ivana Mrazova.

All’inizio della diretta è stato al centro dell’attenzione per quanto avvenuto durante la festa del Carnevale. Secondo la Nazzaro solo ai concorrenti che creano dinamiche sia positive che negative si dà più luce. Gli utenti social condividono il suo pensiero.