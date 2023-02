Maria De Filippi perfida: stavolta non risparmia neanche la Celentano

Stavolta Maria De Filippi l’ha fatta grossa alla maestra Alessandra Celentano. Ha coinvolto altre persone per raggiungere il suo obiettivo. Ecco cosa ha combinato.

Alessandra Celentano è una delle maestre del talent show di Maria De Filippi. Da anni ha questo ruolo e non esita a esporre il suo pensiero sugli allievi. Proprio per questo spesso tende a discutere con i suoi colleghi. Anche nell’attuale edizione dà del filo da torcere a Raimondo Todaro.

Settimane fa il maestro aveva voluto far entrare nella scuola altri ballerini a parer suo talentuosi. La Celentano si era opposta perché ciò avrebbe ridotto le possibilità di accedere al Serale agli allievi in gioco da settembre. Poi in un secondo momento anche lei ha voluto dare un banco a Paky, lo sfidante di Samu. I due si sono contesi il banco in seguito alla punizione data in seguito alla questione del Capodanno-Gate.

Tutti sono concordi nel dire che la maestra a volte ha dei modi di fare severi e a tratti crudi, ma a prescindere da tutto dice sempre la verità. Senza filtri espone il suo pensiero, incurante delle conseguenze. Qualche volta si sono verificati dei battibecchi anche con la conduttrice in persone.

Molti ricorderanno quando in una precedente edizione nella fase del Serale la De Filippi è stata molto dura con lei. Tuttavia non è accaduto nulla di irrecuperabile. Nelle ultime ore la maestra ha avuto l’ennesima batosta dalla padrona di casa, però per riuscire nel suo intento ha coinvolto due allievi e un membro dello staff. Ecco cosa è successo a sua insaputa.

La maestra preoccupata per un’allieva

“Per Carnevale la produzione ha organizzato uno scherzo alla maestra Celentano: Isobel finge di essersi chiusa in sala e…”, ecco come è stato intitolato il video pubblicato nella pagina Instagram dedicata al programma televisivo. In poche parole si può vedere la scena in cui una delle sue allieve si chiude in una stanza e inizia a piangere. In realtà con lei c’è Gianmarco che le dà le istruzioni da seguire.

Infatti piange, si dispera, lancia oggetti mentre dall’altro lato della porta la Celentano fa di tutto per tranquillizzarla. Parla anche in inglese con la speranza di essere capita al volo, in quanto chiede aiuto anche a un membro dello staff. Per fortuna di è trattato solo di uno scherzo. La vittima risponderà allo stesso modo architettando qualcosa? Per scoprirlo non ci resta che attendere.

Verso il Serale

Isobel, Gianmarco e Ramon sono gli allievi della Celentano, nonché tra i primi ad aver ottenuto la maglia del Serale. Secondo il pubblico sono i migliori ballerini di quest’edizione sia per tecnica che per la personalità.

A seguire Maddalena e Angelina potranno sicuramente accedere alla fase finale. Per sapere chi sarà il prossimo fortunato non ci resta che attendere la puntata di domenica prossima.