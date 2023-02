Chanel Totti, non se l’è proprio tenuto dentro: la reazione a chi dice che sua madre è più bella

La reazione di Chanel Totti quando le hanno detto che sua madre è più bella di lei, è epica. Non se l’è proprio tenuta dentro è semplicemente “esplosa”.

Chanel Totti ama molto sua mamma, Ilary Blasi. Nonostante questo forte legame che c’è tra le due, la ragazza non se l’è proprio tenuta dentro, quando un follower l’ha attaccata. Senza troppe mezze misure ha insinuato che sua madre è più bella di lei. La risposta di Chanel è esemplare.

Chanel su tutte le furie, è più bella lei!

Il divorzio di Francesco Totti e Ilary Blasi non è stato preso bene da nessuno, né dai fan né dai loro tre figli. Quando ci sono queste questioni di mezzo, poi, ogni genitore cerca di attirare a sé il proprio figlio, gareggiando a chi è più bravo tra i due. Errore madornale che potrebbe costare molto caro al benessere psicologico della prole.

Dopo la separazione, Chanel Totti è cambiata totalmente, il suo atteggiamento è molto più social rispetto ad una volta. Se prima era molto riservata, adesso sta cercando in tutti i modi di diventare una super influencer, postando continuamente momenti della sua routine privata, nonché video, balletti e consigli su diverse tematiche.

Ovviamente già solo per il cognome che porta ha le carte in tavola per essere un’influencer alla pari della Ferragni. Chanel ha sempre avuto un ottimo rapporto con i genitori. Ultimamente però, condivide spesso momenti gioviali che passa insieme al padre, ai fratelli, a Noemi e ai suoi figli, mentre scarseggiano quelli passati con mamma Ilary. Pare addirittura che i rapporti siano tesi tra madre e figlia, la quale l’accusa di non passare molto tempo con lei e con i suoi fratelli. Di recente infatti, Chanel e suo padre Francesco, hanno cantato una canzone di Antonello Venditti, Unica.

La ragazza pare abbia posto una certa enfasi su alcune parole che pare proprio siano rivolte alla madre, i suoi follower hanno interpretato questo gesto come vere e proprie frecciatine al veleno verso Ilary. Sarà la verità?

La risposta di Chanel

Gli haters sono famosi per mettere “contro” le figlie delle donne dello spettacolo, paragonando la loro bellezza con quella ancora acerba delle loro figlie adolescenti. Se Aurora Ramazzotti non ha vissuto molto bene questo momento durante la sua infanzia, Chanel Totti ha deciso di usare una tattica completamente diversa.

Un follower infatti le ha scritto che sua madre è più bella di lei e la piccola Totti non se l’è proprio tenuta dentro e ha così risposto: “Eh già“. Con una risposta fredda e sicura di sé, ha chiuso immediatamente il discorso e ha lasciato “di sasso” l’utente insensibile.